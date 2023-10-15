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В РФ была громкая ночь: оккупанты объяснили взрывы "сбиванием 27 беспилотников"

Алёна Воронина
15 октября 2023, 08:28 обновлено 15 октября, 08:53
Взрывы ночью раздавались в Курской и Белгородской областях страны-агрессора России.
Взрывы в Курской области РФ
В России испугались массовой атаки дронов/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

В стране-агрессоре России в ночь на воскресенье, 15 октября, раздавались громкие взрывы в двух областях – Курской и Белгородской.

Местные власти объясняли взрывы "работой ПВО" и призывали местных жителей сохранять спокойствие. После этого российское Министерство обороны сообщило, что якобы ПВО России перехватило 27 беспилотных летательных аппаратов.

Оккупантское министерство говорит, якобы ПВО удалось сбить 18 беспилотников над Курской областью и 2 – над Белгородской.

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Также в ночь на 15 октября губернатор Курской области Руслан Старовойтов сообщил о якобы сбивании 12 дронов.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ устроили жителям страны-агрессора РФ в Курской области "блэкаут" – была атакованная электрическая подстанция, к которой были подключены важные военные объекты российской армии.

Также после взрывов в Курской области РФ рано утром 5 октября три района остались без света. Губернатор Курской области заявил, что беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Корневском, Глушковском районах.

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