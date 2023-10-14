Праздновал свои 25: на фронте погиб самый молодой командир подразделения

В своем последнем посте Сергей Иконников рассказывал о тяжелых боях на фронте.

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На фронте погиб молодой командир подразделения Сергей Иконников / коллаж: Главред, фото: facebook / SerhiyIkonnikov

Российские оккупанты убили командира подразделения 72 ОМБр "Черные Запорожцы" и помощника депутата Киевсовета Сергея Иконникова. Он погиб прямо в свой день рождения. Иконников был самым молодым командиром подразделения. Об этом сообщили на странице одной из политпартий.

Военный погиб на Угледарском направлении во время вражеского штурма. На своей странице в Facebook Сергей покинул пост, в котором рассказал о тяжелых боях на фронте. Он также опубликовал фото в воронке, которая образовалась от взрыва снаряда.

"День, который должен был быть особенным, но в то же время стал самым сложным днем за последние месяцы. В такой ситуации совершенно не к своему 25-летию, поскольку (россияне - Главред) лезут и лезут. Облегчение лишь от того, что даже такой воронки не хватит, чтобы все их тела последних дней забрасывать. Мы со своей стороны держимся. Чрезвычайно сложно, но держимся", – писал он.

видео дня

Напомним, в бою на Запорожском направлении погиб украинский музыкант Андрей Чепиль. В апреле ему исполнилось 29, а через два месяца его молодая жена стала вдовой.

Также сообщалось о том, что на войне погиб экс-футболист "Динамо" Александр Щетинин. Российские оккупанты убили его на Запорожском направлении. Известно, что он пошел на фронт добровольцем.

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