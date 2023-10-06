Удар РФ по жилому дому в Харькове: погиб ребенок, тело нашли под завалами

Жертвой удара российских оккупантов стал 10-летний мальчик. Предварительно пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный малыш.

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​Спасатели ликвидируют последствия удара РФ по Харькову / Коллаж: Главред, фото: МВД

Рано утром 6 октября российские оккупанты атаковали Харьков. Под удар попал жилой дом. Погиб ребёнок, который находился под завалами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Ребёнка под завалами жилого дома нашли. К сожалению, мертвым. Соболезнования родителям и родным", - написал он в Telegram.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что жертвой удара РФ стал 10-летний ребенок.

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"Под завалами обнаружили ребенка 10 лет, к сожалению, мальчик погиб", - написал он.

По предварительным данным, пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок.

Ранее Синегубов уточнил, что РФ нанесла два удара по Харькову.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий.

В Сети показали кадры последствий ракетного удара РФ по Харькову 6 октября:

Харьков после ракетного удара утром 6 октября / скриншот

Глава МВД Игорь Клименко также подтвердил в Telegram, что под развалинами в Харькове обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы. 2 человека спасли сотрудники ГосЧС.

Повреждены 2 многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом.

В результате удара возник пожар на площаді 50 кв.м. Спасатели ликвидировали огонь.

Как сообщал Главред, 6 октября в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилете" по центральной части Харькова.

Взрывы раздались около 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу.

5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза в Харьковской области. Атака была направлена по магазину и кафе, где проходили поминки за погибшим военным. В результате атаки, по последним данным, погиб 51 человек.

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