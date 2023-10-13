Ушел добровольцем на фронт: на войне погиб экс-футболист "Динамо"

Александр Щетинин погиб во время выполнения боевого задания 29 сентября на Запорожском направлении.

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Александру Щетинину навсегда осталось 23 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/fcdynamou

В боях с российскими оккупантами погиб 23-летний воспитанник академии киевского "Динамо" Александр Щетинин. Свой последний бой он принял 29 сентября на Запорожском направлении.

Трагическую новость сообщила пресс-служба столичного клуба.

"Динамо скорбит. Снова черная весть прилетела с фронта. Страшная, жестокая война унесла жизнь еще одного защитника Украины. 29 сентября на Запорожском направлении погиб Щетинин Александр Сергеевич из Вышгорода", - говорится в сообщении.

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Щетинин родился в 1990 году и учился в академии "Динамо". Играл за команду "Локомотив", которая считалась филиалом столичного клуба.

После начала полномасштабного вторжения России Александр Щетинин пошел служить добровольцем в ВСУ. На фронте имел позывной "Динамо"/ Щит.

Футбольный клуб "Динамо" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скорбим вместе с вами. Вечная память Герою, который отдал жизнь за нашу страну", – говорится в сообщении.

"Невероятно светлый и жизнерадостный, всегда на позитиве. Лучшие футбольные годы прошли с тобой", – так про Александра написал его друг Дмитрий Марковский.

Похоронили героя 12 октября на новом кладбище Вышгорода.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб игрок украинской стритбольной лиги 3х3 Сергей Федоров, который был известен под псевдонимом "Фред".

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