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"Погиб смертью героя": на Запорожском направлении отошел в вечность молодой спортсмен

Алина Дембицкая
15 сентября 2023, 19:47 обновлено 15 сентября, 19:47
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Свою последнюю битву защитник героически принял на своем родном Запорожском направлении, защищая свой дом от оккупантов.
Сергей Федоров
На Запорожском направлении отошел в вечность молодой спортсмен / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/usl3x3

Украина продолжает терять своих лучших сыновей в борьбе с российскими оккупантами. Так, в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб игрок украинской стритбольной лиги 3х3 Сергей Федоров, который был известен под псевдонимом "Фред". Трагическую весть сообщили на странице Лиги.

"На фронте смертью героя погиб "Фред". Многие знали Серого по баскетболу, по стритбольным турнирам УСЛ. Он был максимально светлым и добрым человеком. Его креатив, постоянные шутки и позитивное отношение к жизни – именно это запомнится навсегда. А еще он был крутым игроком, победителем многих турниров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свою последнюю битву Фред героически принял на своем родном Запорожском направлении, защищая свой дом от оккупантов.

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"Царствие небесное и вечный почет тебе, дружище. Никогда не забудем и не простим", - сообщила УСЛ.

Напомним, недавно в Верховной Раде Украины сообщили о гибели на войне народного депутата IV созыва Сергея Слабенко. Экс-нардеп погиб в боях на Запорожском направлении. Сергея дома ждала жена с сыном и дочкой.

Также сообщалось, что в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения. Александр Рицкий погиб при выполнении боевого задания возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

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война в Украине война России и Украины
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