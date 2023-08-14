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"Моя душа разорвалась на части": на фронте погиб молодой воин из Винницы

Анна Ярославская
14 августа 2023, 09:25 обновлено 14 августа, 09:36
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24-летний Антон Сиваш погиб при выполнении боевого задания. У павшего воина осталась возлюбленная Майя Цикун. Девушка посвятила ему трогательный пост.
Антон Сиваш
Антон Сиваш погиб на фронте / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/mayya.tsikun

В боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины - 24-летний Антон Сиваш из Винницы (позывной "Чивас"). С первых дней полномасштабного вторжения он вступил в ряды Сил обороны Украины.

Жизнь бойца оборвалась при выполнении специального задания. Об этом в Facebook сообщает тактическая группа "Реванш".

Погибший воин был разведчиком. Отбив плацдарм на укрепленных позициях врага, во время интенсивного боя защитник получил несовместимые с жизнью ранения.

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Антон Сиваш был выпускником Винницкого лицея №6. Там он нем вспоминают как о добром, честном, воспитанном, сдержанном и благоразумном человеке, который был примером для многих.

Антон Сиваш
Антон Сиваш погиб при выполнении боевого задания / Фото: instagram.com/mayya.tsikun
Антон Сиваш
Антон Сиваш пошел защищать Украину с первых дней вторжения / instagram.com/mayya.tsikun

"Защищая государственный суверенитет, защищая территориальную целостность и неприкосновенность Украины, погиб наш выпускник Антон Сиваш. Добрый, честный, воспитанный, сдержанный, благоразумный, отличник и пример для многих. Сильный духом и телом. Достойный гражданин и защитник своего государства, лучший сын, брат, парень, друг, одноклассник", – говорится в сообщении.

Антон Сиваш
У Антона Сиваша осталась возлюбленная / instagram.com/mayya.tsikun

У павшего воина осталась возлюбленная Майя Цикун. Девушка посвятила ему трогательный пост.

"Моя душа разорвалась на части. Мой самый лучший, мой любимый, самый лучший сын, самый лучший брат и вообще самый лучший из людей. Таких, как ты, на свете не существует. Человек своего слова, Человек с большой буквы... Верный, честный, очень мужественный, духовный. Ты всегда приходил на помощь и никогда ничего не боялся, никогда… С таких как ты нужно брать пример. Ты настоящий герой, подлинный патриот, огромная ценность для всего государства", – написала она в Instagram.

Скриншот поста instagram.com/mayya.tsikun
Скриншот поста instagram.com/mayya.tsikun

В комментария к посту Майи пишут, что гордятся тем, что были знакомы воином, который встал на защиту Украины.

Как сообщал Главред, на фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева, известная под позывным "Молния". За время своей службы девушка спасла сотни жизней украинских военных. За заслуги перед Украиной ее наградили почетным нагрудным знаком "Стальной крест".

В субботу, 12 августа, в Киеве защитницу Украины провели в последний путь. Проститься с Дарьей пришли побратимы, родные, друзья и неравнодушные киевляне.

Ранее стало известно, что в боях с российскими оккупантами погиб 35-летний защитник Украины, воин-разведчик Леонид Краснов (позывной Месси). Он был одним из основателей боевой группы К-2 в составе 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Леонид Краснов получил награду от главнокомандующего ВСУ за оборону населенных пунктов на востоке.

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