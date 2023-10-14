Израиль отказался эвакуировать украинцев из Сектора Газа за 2 часа до начала - Лубинец

На территории Сектора Газа в ловушке оказались 243 украинца. Женщины и дети нуждаются в немедленной эвакуации.

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Израиль отказался эвакуировать украинцев из Сектора Газа / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

На территории Сектора Газа, который находится под контролем террористов ХАМАСа, есть украинцы. Однако их эвакуация сорвалась за 2 часа до начала. Об этом в эфире телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Видео уже разлетелось в Сети.

Причины, почему Израиль отказался эвакуировать украинцев, Лубинец называет "непонятными".

"Вчера было разрешение на эвакуацию граждан Украины. Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение", – сказал Лубинец. видео дня

МИД Украины уже отреагировал на это, посол направил официальную ноту протеста.

На своей странице в Fecebook Лубинец отметил, что эвакуацию из Сектора Газа ожидают 243 украинца - женщины и дети. Сейчас ХАМАС блокирует пункт пересечения Рафах между Египтом и Сектором Газы.

Ситуация в Израиле

13 октября стало известно о том, что армия Израиля вошла в Сектор Газа. Израильские военные собирались ликвидировать террористов и освободить пленных. Солдатам удалось собрать доказательства, которые могут помочь найти заложников.

Впоследствии сообщалось о том, что Израиль объявил о ликвидации одного из главарей ХАМАС. ЦАХАЛ беспилотником ликвидировал командира спецназа террористов ХАМАС Али Кадхи, руководившего нападением.

14 октября стало известно о том, что Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа. На границе заметили танки, бронетехнику, гаубицы и другую военную технику.

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