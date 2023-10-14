Журналист спрогнозировал, лишится ли Нетаньяху поста из-за войны в Израиле

По мнению Цви Зильбера, сейчас израильтяне объединяются перед лицом общего врага - и потому премьер Нетаньяху пока сохранит свой пост.

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Как говорит Цви Зильбер, Нетаньяху пока сохранит свой пост / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и "Лучшее радио"

В условиях нового витка израильско-палестинской войны вряд ли в ближайшее время в отставку придется уходить нынешнему правительству во главе с Биньямином Нитаньяху.Об этом в интервью Главреду рассказал израильский журналист Цви Зильбер.

"Я думаю, что некоторые израильтяне слишком спешат. Я нисколько не сомневаюсь, что после окончания войны, каким бы результатом она не закончилась, будут досрочные выборы, потому что любое правительство захочет повторно обратиться к народу за поддержкой и легитимностью. Скорее всего, на днях будет объявлено о широком коалиционном правительстве на время войны, в которое войдут либо все, либо почти все оппозиционные партии. Это будет правительство чрезвычайного положения, которое будет заниматься только военными и стратегическими вопросами. Это даст Нетаньяху широкую легитимацию и прекратит раскол в обществе, то есть прекратит все эти протесты, которые продолжались до сегодняшнего дня с момента появления правительства Нетаньяху", ‒ сказал он.

По мнению Зильбера, сейчас израильтяне объединяются перед лицом общего врага.

"Я уверен, что сейчас не время для политической партийной критики и для начала предвыборной кампании на будущее – это не тот момент. Но мы сегодня видим единение, совершенно колоссальный волонтерский дух. То, что мы называем "прекрасный Израиль, который мы потеряли". Когда, не дожидаясь повесток в свои части приходит на 60 тысяч резервистов больше, чем нужно. Нужно было 300 тысяч, а набрали 360, потому что были очереди, и люди без повесток приходили туда и требовали, чтобы их взяли на войну защищать свою страну. Огромные потоки израильтян со всего мира – те, кого война застала за границей и даже те, кто давно уже не резидент Израиля – летят сюда для того, чтобы воевать. Бывший премьер-министр Нафтали Бенет, старший сын Биньямина Нетаньяху Авнер, министры израильского правительства надели военную форму. В этом смысле мы вот тот самый прекрасный Израиль, и те, кто давно живут в Израиле, понимают, о чем я говорю. Мы видим взаимопомощь – люди начинают заботиться друг о друге, о своих соседях, забыв, что еще вчера мы не могли пройти спокойно мимо человека с другим мнением и начинали немедленно ругаться из-за политики. Был действительно страшный раскол в обществе, и только война может снова нас всех объединить и напомнить, что у нас общая судьба, и что нам все равно надо будет жить вместе в этой стране. Война вообще все делает четким и предельно ясным – кто твой друг, кто твой враг", ‒ сказал он.

Как говорит Зильбер, со времен нацистского Холокоста не было такого дня, чтобы за один день погибла тысяча израильтян за сутки.

"У израильтян сегодня очень много гнева и чувства возмездия. Это, наверное, плохой ориентир, когда у тебя идет война, но я просто вижу это в глазах очень многих людей. Слишком больно, слишком неожиданно, слишком подло был нанесен этот удар. В истории Израиля со времен Холокоста не было такого дня, когда бы погибло тысяча человек за один день. Этот день войдет в историю – в этот день будут читать молитвы и зажигать свечи. И в 6:30 утра субботы, когда начались массированные ракетные обстрелы, многие из нас уже по инерции пошли в бомбоубежища, не подозревая, что проснулись в другом мире. Другой Ближний Восток, и я надеюсь, что в конце этой войны (я не говорю о том, что такое победа в наших условиях – это отдельный разговор, ведь Газа же никуда не денется) мы снимем с себя эту постоянную террористическую угрозу, под названием Сектор Газа", ‒ подытожил он.

Кто такой Цви Зильбер Цви Зильбер - израильский журналист, публицист и радиоведущий. Программный директор радиостанции "Лучшее радио".

Смотрите на видео интервью Цви Зильбера Главреду:

Нападение террористов ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. Боевики нанесли удары по центральной и южной части страны с моря, воздуха и суши. Боевики провели свои атаки с Сектора Газа. По данным Иерусалима, террористы выпустили по израильской территории более 2200 ракет.

На следующий день, 8 октября, Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который указывает на объявление войны. Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов.

Израиль переходит к полноценному наступлению на Сектор Газа, заявили в Минобороны страны 10 октября. Как полагают в ведомстве, война может продлиться несколько недель или месяцев.

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