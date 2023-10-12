Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер

В случае вмешательства Ирана в войну в Израиле, США будут готовы воевать на Ближнем Востоке, считает журналист.

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Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Цви Зильбер / Главред

Боевики палестинской террористической группировки "ХАМАС" вблизи сектора Газа совершили нападение на Израиль, в результате которого ряд городов Израиля оказались под ракетными ударами. В ответ на это, военно-политический кабинет Израиля официально объявил войну террористам.

В интервью Главреду израильский журналист Цви Зильбер рассказал, почему ХАМАС напал на Израиль, какая роль в этой войне у Ирана и РФ, а также почему Израиль будет больше помогать Украине.

В чем, на ваш взгляд, была главная цель нападения ХАМАС на Израиль?

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Вы мне задаете очень сложный вопрос. Для ХАМАС нападение на Израиль – это главное обоснование своего существования. Если вы посмотрите хартию ХАМАС, то там это, в общем-то, и прописано.

Дело в том, что ХАМАС в последние годы очень усиленно маскировался. Во-первых, он добился того, что его начали называть "палестинским национальным движением". Но это никакое не национальное движение – это исламисты, по своей идеологии "братья-мусульмане". Когда в палестинской автономии провели более-менее прозрачные выборы, на них действительно победил ХАМАС, но после этого ХАМАС совершил военный переворот в Газе. То есть он просто устранил все институты палестинской автономии и установил собственную диктатуру, после чего Газа, в общем-то, превратилась в террористический анклав, цель которого нападать на Израиль.

Вот это культивирование беженства, несчастного, неграмотного, безработного и беспомощного населения, которому не дают ничем заниматься, кроме войны и террора – это и есть ХАМАС. Почему они выиграли выборы? Потому что ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины". – Главред) с точки зрения коррупции оказался гораздо хуже – в свое время Арафат перешел к откровенному воровству, и даже когда он умер, то несколько дней это держали в секрете, потому что делили деньги между его вдовой и всеми остальными.

"ХАМАС" существует для того, чтобы нападать на Израиль, но другое дело, что он затаился. Он, конечно, время от времени устраивал всякие обстрелы, но Израиль относился к этому, как к некоему такому контексту, мол, у нас есть Газа, которая раз в год-полтора устраивает нам на несколько дней, как говорили в Одессе, кипиш, но у нас отличное ПВО, "Железный купол", и мы защищаем своих граждан. Они начинают бомбить нас [Израиль], у нас где-то 1, 2, 3, 5 погибших, мы наносим ответный удар – у них 500-1000 погибших. И на этом они успокаиваются, прибегают международные посредники и находят какой-то общий знаменатель для того, чтобы сделать передышку.

У Израиля с ХАМАСом очень длинная история. У нас была "Худна", "Тахадия" – исламские термины из Корана, некие виды перемирия, потому что они должны были найти религиозное обоснование того, почему они посмели пойти на перемирие с врагом ислама. Соответственно, "Худна" – это перемирие, которое заключил пророк Мухаммад с Мединой, у которой были очень сильная армия и власть. После перемирия они ослабли, отправили войско в другое место, соответственно, он набрался сил, напал и захватил Медину, когда она была беззащитной. Вот это была "Худна", то есть тактическое перемирие для того, чтобы потом напасть и разгромить врага. Израиль был готов и на "Худну", и на "Тахадию". И, разумеется, никакого политического процесса между Израилем и ХАМАСом не было и быть не может.

Поэтому когда Израиль упрекают в отсутствии переговоров между Израилем и ХАМАСом, то это полный абсурд. Нельзя вести переговоры с организацией, цель которой тебя уничтожить - здесь не может быть никаких средних, компромиссных вариантов.

В этот раз произошло нечто качественно другое. ХАМАСу никогда не удавалось сделать такой прорыв на территорию Израиля, и, как мы видим, Израиль был к этому совершенно не готов. Это что-то новое, и нам еще предстоит выяснить, как им удалось подготовить и провернуть такую операцию прямо у нас под носом. Ничего не заметил Моссад, самая легендарная разведслужба в мире. Не заметил ничего и Шин-Бет, наша служба контрразведки, у которой половина Газы работает осведомителями. Ведь так считается, что самый большой работодатель в Газе – "ХАМАС", а на втором месте – израильские спецслужбы, на которых буквальном смысле работают тысячи людей. Наше самое продвинутое в мире кибероружие, программа Pegasus, которая была в мобильном телефоне у короля Марокко, и Джамаля Хашогги, у Эммануэля Макрона, но почему-то ее не было Яхьи Синвара, Мухаммада Дефа, Исмаила Хани. "ХАМАС" все время проводил какие-то учения, Израиль об этом знал. И, как стало известно, даже египтяне чего-то почувствовали и предупредили Нетаньяху.

Было это на самом деле или нет, но я все-таки тут хочу вступиться за Нетаньяху. Потому что все начали сразу сравнивать эту войну с 1973 годом. Вот у нас в субботу началась война, а в пятницу, как раз пятидесятилетие с начала войны Судного дня. И к этой дате вышел фильм про Голду Меир и то, как она после войны дает показания комиссии. Тогда Голда действительно не знала. У Израиля был осведомитель, Ашраф Марван, зять Насера, который очень симпатизировал Израилю и передал очень точную информацию, день и час начала вторжения. Но из-за какой-то инфантильной конкуренции между спецслужбами, это где-то застряло, не дошло до Голды Меир, и поэтому ничего не было предпринято. Вот такой был сбой в работе системы. В этот раз немного другая ситуация, то есть премьер-министр знал, его предупредили. Но в отличие от 1973 года, это было не конкретное предупреждение. Оно было слишком общее, и, как говорят египтяне, он не обратил на него внимания по одной простой причине – израильские спецслужбы приносят десятки, если не сотни таких предупреждений общего характера без какой-либо конкретики каждый день. И невозможно на это реагировать просто потому, что нельзя найти иголку в стогу сена, и надо хоть какую-то конкретную информацию иметь. Вот если бы они сказали, что такого-то числа, или, допустим, в этот уикенд или неделю будьте особо осторожны, потому что планируется не только ракетные обстрелы, но и какой-то сухопутный прорыв. На общее предупреждение, предостережение такого характера не имеет смысла и нет возможности реагировать. И, по всей видимости, более точной информации у израильских спецслужб не было. И вот здесь возникают вопросы о том, почему мы этот момент проспали.

Я уже несколько раз слышал, что боевиков ХАМАСа готовили "вагнеровцы". Я не знаю, насколько верна эта информация, но ХАМАСу удалось очень примитивными методами отключить все продвинутые технологические израильские системы наблюдения. Совершенно примитивный беспилотник прилетел, ослепил камеры и отключил центр, из которого дозорные мониторили разделительную стену. Как-то они подавили все датчики, потом кустарными зарядами взрывчатки подорвали стену. Через несколько пробоин на территорию Израиля пошли сотни вооруженных террористов и оказалось, что израильских войск там практически нет. Я могу сравнить это с маршем Пригожина, который дошел до Московской области и никого не встретил на своем пути. Здесь было тоже самое – куда они все подевались?! Никого не было. Была суббота, был канун праздника, и многих солдат-срочников отпустили на побывку домой (у нас, в общем-то, так принято). Но при этом совсем-совсем никого не было, и "ХАМАС" захватили десяток военных объектов, в том числе командование бригадой. Захватили танки, просто вытаскивали этих танкистов, которые не знали, что делать. Потому что как стрелять из танка по бегущим вокруг тебя боевикам с автоматами? Это тоже невозможно. Также они захватили арсеналы с оружием, склады с военной израильской формой и прочее. Но это все ладно, ведь они попали в населенные пункты и устроили там настоящую резню. Израиль пригласил журналистов из международных медиа и показал, как выглядит Кфар-Аза, маленький еврейский поселок на границе с Газой, который был захвачен. Есть видеозаписи, но я дорожу своей психикой и не смог их посмотреть. Но по текстам, которые я видел, там более 200 тел, в том числе 40 детей, новорожденных и маленьких, с отрезанными головами. То есть совершенно нечеловеческие зверства, своего рода Буча.

После того, что мы увидели, теперь нам придется с этим как-то жить. Придут завтра рафинированные европейцы-гуманисты, которые скажут: "Созрели условия, давайте миритесь". А как теперь с ними мириться? Как теперь мы сможем смотреть им в глаза, как они смогут смотреть нам в глаза? О чём вообще говорить с людьми, которые резали твоих новорожденных детей? Сто лет должно пройти, чтобы сменилось несколько поколений и память об этом ушла куда-то в прошлое.

Я думаю, что ситуация изменилась, и отношение в мире соответствующее. Мы видим, какую поддержку получил Израиль – мы видим плачущего пресс-секретаря Кирби, американский корпус шестого флота во главе с авианосцем, который подошел уже к нашему восточному побережью Средиземного моря для того, чтобы защитить Израиль. Судя по всему, нас ждет очень кровопролитная война. Но у нас достаточно злости, гнева для того, чтобы держаться, сколько надо. Только бы действительно наше правительство, наконец, удосужилось эту угрозу устранить раз и навсегда, чтобы не было больше террористического анклава. Чтобы в Газе было что-то другое, чтобы действительно там кто-то думал об экономике, о рабочих местах. Потому что жители Газы насчитывают миллион восемьсот тысяч человек – там самая высокая в мире плотность населения, очень высокая рождаемость. И, фактически, все эти люди – заложники террористической организации. Точно такие же, как и израильтяне, которых сейчас увезли в плен. Правда, у этих заложников уже очень давно выработался сильный стокгольмский синдром – они солидаризируются с идеологией ХАМАСа, это продолжается уже очень много лет. Но с ХАМАСом у них нет никакой перспективы, кроме войны, кошмара и бомбардировок. И если Израиль избавит Газу от ХАМАСа, он сделает подарок не только себе, но и палестинцам, которые там живут.

Что будет дальше, если действительно удастся полностью уничтожить эту группировку?

Решения есть только теоретические, потому что практически я не вижу какого-то вероятного решения. То, что само по себе напрашивается – это свергнуть власть ХАМАСа и вернуть Газу палестинской администрации, Абу Мазену. Большой вопрос, захочет ли этого Абу Мазен, который, кстати, сегодня очень слаб по вине Израиля, ведь Израиль его намеренно ослаблял на протяжении многих лет, наказывая каждый раз за всякие поступки, которые Израилю не нравились. Абу Мазен еле-еле удерживает центр Рамаллы, где находится его резиденция. Да и в основном его власть держится на израильской армии, которая стоит возле вокруг палестинских городов. Его уже 20 с чем-то лет никто не избирал, ему уже хорошо за 80, поэтому там нет никакого преемника, никакой смены поколений, демократии. Соответственно, у него нет ни легитимности, ни влияния, ни военной силы. Если сегодня сказать ему: "Возвращайся в Газу на израильских штыках", это будет означать, что он попадет в очень токсичную, враждебную среду, которая будет его ненавидеть и убивать его людей. Я не думаю, что Абу Мазен взвалит на себя эту ношу.

Сейчас у нас звучат идеи, что американцы должны предложить Египту план Маршалла. У Египта сейчас очень большие экономические трудности, главным образом из-за того, что там плохо развивается экономика, диктатура, и колоссальный прирост населения. И один Суэцкий канал, который фактически много лет кормил Египет, уже не в состоянии прокормить столько ртов. А сейчас на фоне "короны", войны в Украине, волны подорожаний (в первую очередь – зерна) там очень много бедных слоев населения, которые живут на грани голода. Если бы американцы предложили план Маршалла Египту и если бы он согласился забрать Газу снова под свое правление (а Египет это, все-таки, государство с сильной армией), то, как говорят у нас, Египет получил бы разрешение Израиля держать там серьезный контингент, следить за тем, чтобы снова не выросли гнезда террора. И, соответственно, вместе с Египтом и Америкой мы превратим Газу в новый Сингапур. Я, честно говоря, не очень верю, что Газу можно превратить в Сингапур, потому что для Сингапура, конечно, нужны демократия, право, власть закона, неприкосновенность собственности, технологии, образование. Всего этого в Газе, конечно же, нет, да и Египет далеко не Сингапур для того, чтобы мог сделать в Газе Сингапур. В любом случае, такая идея есть, хотя мне тоже кажется маловероятной.

Третья возможность – это реоккупация Газы, то есть возвращение Израиля к ситуации, которая была во времена первой Интифады (арабское освободительное движение, направленное на освобождение территории или восстание против правления. – Главред), то есть конца 1980-х – начала 1990-х годов. Израилю надо будет там закрепляться, строить военные базы, заниматься всеми гражданскими проблемами, руководить судами, правилами дорожного движения, делать канализацию, водопровод, обеспечивать электроэнергией, вывозить мусор, собирать налоги и лечить больных. А в Газе – миллион восемьсот тысяч человек. Население всего Израиля всего без палестинских территорий – около десяти миллионов, и, как вы понимаете, это гигантское бремя, и Израиль точно не хочет его на себя взваливать.

Ну и последняя возможность – некий международный формат, который позволит, например, под гарантии арабских стран и при условии полной нормализации отношений между Израилем и арабскими странами создать некое демилитаризованное палестинское государство, в котором не будет своей армии, но которое сможет эффективно подавлять у себя различные очаги террора.

И это государство будет экономически развиваться, там будет демократия, выборы и палестинцы смогут избирать свое руководство без участия ХАМАСа и других террористических группировок. И, соответственно, дальше развитие такого почти государства будет под контролем демократических стран, США или стран Евросоюза. Но я тоже не очень в это верю, потому что сегодня в Израиле правые радикалы входят в правительство. И они, конечно же, не позволят продвигать такие проекты, направленные на создание палестинского государства. Поэтому ответа на ваш вопрос у меня пока нет – есть несколько предложений того, что может быть в Газе вместо ХАМАСа. Еще, кстати, была идея найти некоего Кадырова в Газе или разделить ее на маленькие кантоны по влиятельным семейным кланам, которые там есть (ведь Газа в конечном итоге – клановое общество), и назначить там начальниками людей, которые будут верны Израилю или некой международной коалиции, и будут от их имени управлять и бороться с террором. Но это тоже кажется мне маловероятным в наших условиях, и я не вижу в этом перспективы.

Кстати, какие сейчас настроения в израильском обществе, потому что уже поговаривают об отставке Нетаньяху за то, что "проспали" это нападение. Как к этому относятся сами израильтяне?

Я думаю, что некоторые израильтяне слишком спешат. Я нисколько не сомневаюсь, что после окончания войны, каким бы результатом она не закончилась, будут досрочные выборы, потому что любое правительство захочет повторно обратиться к народу за поддержкой и легитимностью. Скорее всего, на днях будет объявлено о широком коалиционном правительстве на время войны, в которое войдут либо все, либо почти все оппозиционные партии. Это будет правительство чрезвычайного положения, которое будет заниматься только военными и стратегическими вопросами. Это даст Нетаньяху широкую легитимацию и прекратит раскол в обществе, то есть прекратит все эти протесты, которые продолжались до сегодняшнего дня с момента появления правительства Нетаньяху. Я уверен, что сейчас не время для политической партийной критики и для начала предвыборной кампании на будущее – это не тот момент. Но мы сегодня видим единение, совершенно колоссальный волонтерский дух. То, что мы называем "прекрасный Израиль, который мы потеряли". Когда не дожидаясь повесток в свои части приходит на 60 тысяч резервистов больше, чем нужно. Нужно было 300 тысяч, а набрали 360, потому что были очереди, и люди без повесток приходили туда и требовали, чтобы их взяли на войну защищать свою страну. Огромные потоки израильтян со всего мира – те, кого война застала за границей и даже те, кто давно уже не резидент Израиля – летят сюда для того, чтобы воевать. Бывший премьер-министр Нафтали Бенет, старший сын Биньямина Нетаньяху Авнер, министры израильского правительства надели военную форму. В этом смысле мы вот тот самый прекрасный Израиль, и те, кто давно живут в Израиле, понимают о чем я говорю. Мы видим взаимопомощь – люди начинают заботиться друг о друге, о своих соседях, забыв, что еще вчера мы не могли пройти спокойно мимо человека с другим мнением и начинали немедленно ругаться из-за политики.

Был действительно страшный раскол в обществе, и только война может снова нас всех объединить и напомнить, что у нас общая судьба, и что нам все равно надо будет жить вместе в этой стране. Война вообще все делает четким и предельно ясным – кто твой друг, кто твой враг.

И мы уже видим, как восстанавливаются горизонтальные связи. Как люди везут еду в те части, которые только что собрались и начинают какое-то слаживание. Очередь стоит за покупкой носков для солдат! То есть в магазины типа военторга, где продаются носки, стоит очередь – люди покупают их, чтобы отправить просто в часть тому, кому подойдет, без имени получателя. Я знаю, что женщины, которые с нами работают, подрядились стирать белье для солдат. Они приезжают туда, забирают у солдат грязные вещи, стирают у себя дома и потом привозят обратно.

У израильтян сегодня очень много гнева и чувства возмездия. Это, наверное, плохой ориентир, когда у тебя идет война, но я просто вижу это в глазах очень многих людей. Слишком больно, слишком неожиданно, слишком подло был нанесен этот удар. В истории Израиля со времен Холокоста не было такого дня, когда бы погибло тысяча человек за один день. Этот день войдет в историю – в этот день будут читать молитвы и зажигать свечи. И в 6:30 утра субботы, когда начались массированные ракетные обстрелы, многие из нас уже по инерции пошли в бомбоубежища, не подозревая, что проснулись в другом мире. Другой Ближний Восток, и я надеюсь, что в конце этой войны (я не говорю о том, что такое победа в наших условиях – это отдельный разговор, ведь Газа же никуда не денется) мы снимем с себя эту постоянную террористическую угрозу, под названием Сектор Газа.

Вы сказали, что израильтяне проснулись уже в другом мире. А паника была у людей, судя по вашим ощущениям и ощущениям ваших знакомых? Как люди это восприняли?

У людей, которые были в районах, которые оказались захвачены ХАМАСом, конечно, присутствовала паника. Представьте себе: проходит музыкальный фестиваль, молодежь 20, 30, 35 лет собирается на природе, причем, я так понимаю, что фестиваль, который проходил там несколько дней, диджеи выступают один за другим с разной музыкой. Я хочу отметить, что эта публика в основном очень пацифистская – там было много народу, которые ходят на все эти пацифистские митинги за мир, гуманность по отношению к палестинскому народу, которые против наших радикально правых партий и так далее. И вот идет музыкальный фестиваль на природе, бархатный сезон, прекрасная погода, и в 6:30 утра появляются джипы с пулеметами и начинают косить людей. Я не знаю, сколько сотен тел там оставили "ХАМАС" – это нам еще предстоит определить. Мы до сих пор этого не знаем – у нас люди мечутся, не могут найти своих близких. И непонятно, то ли взяли в плен и угнали в Газу, и это значит, что эти семьи будут очень долгое время жить в неопределенности и не будут точно знать, живы ли их близкие в плену или нет. Потому что "ХАМАС" эту информацию тоже никогда не раскрывает – он торгуется и обменивает мертвых точно так же, как и живых. То есть они могут быть мертвы с той же вероятностью, с какой могут быть живы. Еще у нас есть неопознанные тела, и всех, кто ищет своих близких, просят сдавать тесты ДНК, после чего будут проводить идентификацию. Есть тяжелораненые, которые лежат в реанимации без сознания – их личность тоже еще не идентифицировали, и, видимо, тоже будут проверять по ДНК.

Да, конечно, была паника, но мы же народ пуганый много раз. На общий боевой дух это никак не повлияло, на мораль, как говорят, израильского общества это никак не повлияло. И вот этот первый шок от того, что произошло, уже проходит. Да, мы будем это расследовать, будем рассказывать об этом нашим детям и внукам, но первый шок уже проходит. Израиль вспомнил, что он первая армия на Ближнем Востоке, что он ядерная держава и никто не может даже в каких-то мечтах представлять себе, что Израиль завтра не будет существовать. И да, Израиль начал войну – это не операция, не эскалация, а война. И глава правительства, в общем-то, так и заявил.

Может ли эта война перерасти в длительную? Потому что ранее те операции, которые проводились Израилем, были, как правило, краткосрочными.

Я не думаю, что она затянется на полтора года. Израиль никогда не воевал в долгую, и у Израиля нет для этого оперативной глубины. Да, израильские операции длились максимум несколько месяцев – война Судного дня длилась несколько месяцев, обычно это несколько недель, бывает месяц или полтора. Это обычные раунды конфронтации с ХАМАСом. Все зависит от того, какая будет поставлена цель и вступят ли в эту войну еще какие-то силы (например, "Хезболла"). Давайте не забывать, что "ХАМАС" – это все-таки просто террористическая организация, которая построила себе квазигосударство. Но это террористическая организация и далеко не первая на Ближнем Востоке. А "Хезболла" – это настоящая армия, которая воюет больше 10 лет в Сирии за режим Асада. Это просто настоящие Рэмбо с огромным боевым опытом, настоящие убийцы, с 250 тысячами точных иранских ракет. Это не те железяки, которые "ХАМАС" бросают на Сдерот, а серьезные ракеты, которые точно могут попасть в любой стратегический объект на территории Израиля. Да, у нас есть хорошее ПВО, но когда ракеты летят огромными пучками, то, конечно, никакое ПВО не будет работать эффективно. И мы видим, что когда "ХАМАС" начинает массированные удары, то есть "прилеты", и даже наш хваленый "Железный купол" пропускает удары.

Поэтому есть две большие переменные, от которых все зависит. Если это будет война только с ХАМАСом на один фронт, то, соответственно, она будет короче. Если это будет война без наземной операции – скажем, замочить с воздуха всех главарей ХАМАСа и на этом остановиться, то я не знаю, будет ли этого достаточно, чтобы ликвидировать угрозу. Но очень может быть, что Израиль этим ограничится, и тогда это будет совсем короткая история. Если это будет сухопутная наземная операция с захватом каждого переулочка и вскрытием каждого бункера – это будет долго. И, кроме этого, после надо будет решать вопрос о том, кому это "сокровище" передать. Потому что пока Израиль не найдет, он не сможет оттуда уйти и будет продолжаться вялотекущая партизанская война.

Израиль, в принципе, постоянно находился в состоянии войны. Даже когда "горячие" войны заканчивались, начиналась так называемая война на истощение. Но это что-то другое. Я думаю, что по израильским масштабам мы накануне чего-то длинного.

Есть ли, по-вашему, сейчас реальная опасность от Ливана? Потому что они официально заявляют, что не собираются в эту войну вступать, но все-таки были заявления о собрании военного комитета Израиля. Есть ли реальная угроза?

Есть. И это, в принципе, самый кошмарный сценарий. Но давайте не будем обижать Ливан – у него много своих проблем и в самых кошмарных снах Ливан не мог себе представить войну с Израилем. Ливан – это страна Failed State, которая переживает глубочайший в своей истории кризис. Страна, которая раньше была ближневосточной Швейцарией, а сейчас, из-за постоянных гражданских войн, во многом из-за палестинцев, "Хезболлы" и других террористических организаций превратилась в Сомали. "Хезболла" – это иранский прокси. Фактически, шиитская организация, живущая на иранские деньги, но при этом они представляют из себя крупнейшую в Ливане политическую партию с колоссальным политическим влиянием. Но все-таки надо разделять. У нас вторая ливанская война шла в неимоверно странном формате – война шла полным ходом, мы бомбили Ливан, Бейрут, "Хезболла" обстреливали без конца ракетами Израиль. Но при этом премьер-министр Ливана, если помните был такой Фуад Синьора, выходил на пресс-конференции со слезами на глазах, умолял мировое сообщество остановить израильских агрессоров и говорил, что Ливан с Израилем не воюет. То есть "Хезболла" воевала с Израилем абсолютно против воли Ливана как государства, и тот ничего не мог с этим сделать, потому что "Хезболла" гораздо сильнее, чем ливанская армия.

Да, "Хезболла" – это сегодня реальная угроза. Для этого, в общем-то, и приплыл американский авианосец "Джеральд Форд", чтобы показать Ирану: если вмешаются, то могут отхватить. Что будет как раз шансом закрыть вопрос с Ираном и его режимом раз и навсегда. И я все-таки надеюсь, что это сдерживающий фактор. "Хезболла" на самом деле ничего не обещает. Они говорят, что не нападут первыми, но вдоль северной границы сейчас постоянно идет дуэль: они стреляют в нас, мы отвечаем, и ответить надо чуть больше, чем в тебя выстрелили. Потом они делают ответный выстрел и говорят, мол, сколько израильтяне убьют с нашей стороны, столько же и мы должны убить с их стороны. Вот такое у нас уравнение. Израиль с их стороны уже убил, по-моему, 12 боевиков "Хезболлы", а значит теперь, соответственно, они будут стрелять, пока не убьют 12 израильтян.

Понимаете, когда ты закуриваешь сигарету на бензоколонке, ты не обязательно хочешь ее взорвать – иногда бывает так, что ситуация выходит из-под контроля и бензоколонка взрывается против твоей воли. И эта ситуация примерно такая же.

Я думаю, что сейчас вероятность войны меньше, чем она была, скажем, в субботу, когда "Хезболла" и Иран были очень воодушевлены достижениями ХАМАСа. Но у ХАМАСа, по всей видимости, не было плана на второй день. Они заявили, что цели спецоперации достигнуты и были бы, конечно, рады как-то договориться с Израилем о прекращении огня. Но они слишком нажестили, и прекращение огня сегодня невозможно. "ХАМАС" тоже это понимает, но у них есть наши заложники, и это очень серьезный фактор. Израиль не может воевать так, чтобы потерять своих заложников – вся история нашей страны показывает, что это совершенно невозможно. И состояние заложников – это сегодня главный фактор для политиков и военных, которые планируют какие-то операции против ХАМАСа.

Есть ли, по-вашему, предпосылки для начала Третьей мировой войны именно с Ближнего Востока?Может ли до такой степени разгореться этот конфликт?

Лично я считаю, что Третья Мировая война давно идет, просто официально ее не признали. Посмотрите, что происходит в мире – Африка, Корея снова разогревается, Южный Кавказ, Ближний Восток, я уже не говорю про Украину. Просто везде все старые конфликты начали набухать. Я даже не знаю, с какого времени идет Третья мировая война – наверное, с начала с нападения Путина на Грузию, с 2008 года она идет в том или ином состоянии, просто ее не провозглашали. Но сейчас это становится все более очевидно. Есть ось России, Ирана и всех их сателлитов – Сирия, и, соответственно "ХАМАС", "Исламский джихад", "Хезболла". Сюда же можно отнести часть африканских стран, которые сейчас фактически находятся под влиянием России, Кубу, Венесуэлу, Северную Корею и еще целый ряд стран. Есть особняком стоящий Китай, который пытается ловить крупную рыбку и там, и там и делает из себя такое государство, с которым можно иметь дело. Такого тоталитарного, но рационального игрока. И есть западный мир. Есть, конечно, и инертная масса, так называемое болото, которые смотрят на все это со стороны.

Это напоминает Холодную войну – ось демократии против оси Зла. И в этой ситуации Израилю не пришлось выбирать позицию, потому что эту позицию определил Иран.

Если говорить о США, то возможен ли вариант, при котором США придется напрямую участвовать в войне на Ближнем Востоке контингентом, не только помогая оружием?

Да, был телефонный разговор между Байденом и Нетаньяху, и американцы прояснили, что если будет прямое вмешательство в войну Ирана, американцы вмешаются. Если будет вмешательство со стороны "Хезболлы", то американцы предоставят свою ПВО, а также нанесут удар по режиму Асада. А здесь уже есть угроза, что они придут в прямое столкновение и с Ираном, и с Россией, ведь режим Асада держится на российских штыках и отчасти на иранских.

Такая угроза была озвучена. Я надеюсь, что она не реализуется, что до этого дела не дойдет, но при определенных условиях американцы будут воевать. Израилю придется самому воевать с ХАМАСом, "Хезболлой". Если будет только "Хезболла", то американцы предоставит свой противоракетный зонтик с того самого авианосца. Там довольно серьезная ПВО и ракетный потенциал. Возможно, американцы какими-то ракетами тоже будут что-то уничтожать на территории Ливана. И если к войне присоединится Иран, то тогда Америка готова вступить в войну, и, может быть, заодно решить проблему с иранским режимом. До мировой войны сам по себе этот конфликт, конечно же, не дотягивает, но на фоне всего остального, что творится в мире, мне кажется, что это Третья Мировая война, которая идет уже давно.

Вы упомянули, что несколько, которые ранее уже были развязаны, сейчас стали "набухать". Кому это может быть выгодно? И что те страны, которые в это уже ввязаны так или иначе, решают этой войной?

Мы всегда можем называть в каждом конфликте каких-то бенефициаров. Но если мы возьмем нынешнюю войну, то бенефициар, конечно же, Путин, потому что он отвлек внимание от Украины. Он отвлек американские ресурсы от помощи Украине, потому что американцы сейчас будут перебрасывать помощь Израилю. Кроме того, давайте не забывать о ценах на нефть, ведь когда на Ближнем Востоке идет война, происходит и скачок цен на нефть – это всегда так работает. До войны баррель нефти марки Brent был ниже 80 долларов, а когда началась война, то сразу подскочил до 89. В последние дни просто не было времени посмотреть, но скачок сразу произошел. И это одна из мотиваций, по которым все эти петрократии подкармливают террористические организации – "ХАМАС", Аль-Каиду, Игил, и все остальные. Да, эти террористические организации воюют за какие-то свои идеалы, но параллельно они повышают цены на нефть, и все эти петрократии потом прекрасно свои расходы отбивают. И так происходит финансирование террора. Поэтому бенефициары все петрократии – это и Россия, и Иран, и Саудовская Аравия.

Бенефициар, конечно, и Иран. Потому что это надолго отложит нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Это для Ирана такой кошмарный сон, потому что это напоминает ему начало антииранского альянса на Ближнем Востоке в составе Израиля, арабских, суннитских государств и Турции, что Ирану очень не нравится, потому что Иран строит свою шиитскую империю.

Как вы считаете, после этой войны изменятся ли отношения Израиля и России? Потому что всем известно, что Нетаньяху очень близко дружил с Путиным.

Он не то чтобы дружил, но у них были какие-то личные отношения, и Нетаньяху пытался это монетизировать в свой политический капитал – он развешивал плакаты с Путиным во время своей предвыборной кампании и так далее. Но Нетаньяху слишком опытный политик для того, чтобы поддаваться каким-то там личным чувствам. Я уверен, что, конечно, какие-то сантименты к Путину у него есть, и политическое поколение Нетаньяху считает Россию и Советский Союз великой страной, мировым центром силы, от которого всё зависит, второй армией мира и так далее. Они так считают – просто знают, как это было, когда они были молодыми изучали, как устроен этот мир. Но сегодня все меняется – война, опять же, проводит линии. Гурулев все объяснил – он сказал, что Иран – это друг России, значит и "ХАМАС". А Израиль – это союзник США, значит наш враг. Вот, в принципе, устами Гурулева, глаголет истина. Очень влиятельный израильский публицист Амит Сегаль, который никогда не занимался темой войны, Россией и Украиной, и вдруг написал, что пришло время наконец-то сделать для себя какие-то выводы. Мол, послушайте, что несет Кремль и российская пропаганда о нас и сравните это с Украиной. Он не русскоязычный, естественно, но, мол, ребята, не пришло ли время стать там, где мы должны стоять? И это тоже очень показательно. Нетаньяху с момента начала войны уже говорил с Зеленским по телефону, потому что Зеленский одним из первых выразил Израилю солидарность и полную поддержку. Мы видели Киев и Харьков в израильских флагах, видим что происходит в социальных сетях. И кто, как не украинцы сегодня понимают Израиль, и кто, как не израильтяне понимали украинцев 24 февраля 2022 года.

Очень много параллелей – мы уже говорили, что "ХАМАС" устроил Бучу, и это первое что напрашивается. И вот они разговаривали по телефону во второй день войны. Я думаю, что это был не просто разговор для вежливости – что-то они координировали, обменивались какой-то информацией и какими-то мнениями. И я думаю, что мы увидим изменения в этих отношениях. Ну, по крайней мере, это будет увеличение поддержки Украины со стороны Израиля – я в этом практически не сомневаюсь.

В чем может проявиться эта поддержка? Это будет какая-то военная помощь, какие-то технологии, либо просто дипломатическая поддержка?

Все это развивается постепенно. Дипломатическая поддержка сейчас никому не нужна – у Украины такой поддержки и так выше крыши. Израиль, кстати, голосовал за все резолюции в пользу Украины против России. Я думаю, что Израилю есть что предложить Украине в плане спутниковых данных, разведки, кибероружия. Недаром была такая теплая встреча в ООН между Зеленским и руководителем израильского Моссада, Деди Барнеа – они обнялись, а Зеленский не обнимался больше ни с кем. Мы восприняли это однозначно – они обнимались не просто так, причем на этой записи, которую потом удалили, прям видно, как Деди Барнеа бежит с распростертыми объятиями, чтобы обнять Зеленского.

Что касается поставок израильского оружия, то если это и будет происходить, то очень постепенно. "Железный купол" Израиль не даст – у нас у самих его не хватает, мы это сейчас видим. И он более эффективен для маленьких ракет, потому одна батарея "Железного купола" совершенно никаких проблем для Украины бы не решила. Кроме того, требуется очень обученный персонал – там довольно непростая установка, это не просто там на курок нажимать. Но возможно, с каких-то других видов вооружения Израиль, возможно, снимет эмбарго с поставок в Украину вооружений, на которых есть израильские комплектующие. Мы знаем, что в прошлом Израиль блокировал некоторые поставки именно опасаясь России. Но по мере того, как РФ будет ослабевать, и в зависимости от положения на фронте все может измениться. Биньямин Нетаньяху может переобуваться в воздухе очень быстро – мы это видели много раз. И если ему положат на стол доказательства, что Путин имел какое-то отношение к организации этой войны, то я думаю, что перемены могут произойти даже очень резко.

Кто такой Цви Зильбер Цви Зильбер - израильский журналист, публицист и радиоведущий. Программный директор радиостанции "Лучшее радио".

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