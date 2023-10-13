Конфликт накаляется: "Хезболла" заявила о готовности воевать против Израиля

Ливанское боевое движение Хезболла, которое признано террористическим, заявило о готовности воевать против Израиля на стороне ХАМАСа. Об этом заявил заместитель лидера Хезболлы Наим Кассем на пропалестинском митинге в Бейруте, сообщает The Times of Israel.
Пока неизвестно, когда именно они вступят в бой. Боевики говорят, что это произойдет, "когда наступит подходящее время".
"Мы полностью готовы, и когда придет время действовать, мы это сделаем", - сказал Кассем.видео дня
Стоит отметить, что боевики Хезболлы контролируют южную часть Ливана.
Нападение террористов ХАМАС на Израиль
7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. Боевики нанесли удары по центральной и южной части страны с моря, воздуха и суши. Боевики провели свои атаки с Сектора Газа. По данным Иерусалима, террористы выпустили по израильской территории более 2200 ракет.
На следующий день, 8 октября, Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который указывает на объявление войны. Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов.
Израиль переходит к полноценному наступлению на Сектор Газа, заявили в Минобороны страны 10 октября. Как полагают в ведомстве, война может продлиться несколько недель или месяцев.
Позже Израиль признал провал из-за нападения ХАМАС. В Генеральном штабе Армии обороны Израиля назвали ответственного за нападение террористов ХАМАС и заявили, что нанесут сокрушительный удар по боевикам.
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