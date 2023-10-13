Иран разразился угрозой "нового фронта" против Израиля из-за Сектора Газа

Иран пригрозил Израилю открытием "второго фронта", который может возникнуть в случае определенных действий ЦАХАЛ в отношении Сектора Газа. Существуют опасения, согласно которым боевые действия могут начаться на севере израильского государства на границе с Ливаном. Сценарий считают возможным в случае, если террористы "Хезболла" при поддержке Ирана пойдут на военное вторжение в Израиль.
Как сообщает France24, лидер "Хезболла" Хасан Насралла в Ливане обсудил с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом "позиции, которые следует принять" в ситуации с войной между Израилем и ХАМАС.
Журналисты уточняют, что представитель организации и МИД Ирана "сосредоточились на теме ответственности каждого и позиции, которую необходимо занять перед лицом происходящих в последнее время исторических событий".
Глава МИД Ирана сказал, что открытие "нового фронта" против Израиля зависит от "действий" ЦАХАЛ в Секторе Газа.
Кроме того, руководитель иранской дипломатии в Бейруте встретился с представителями ХАМАСа и "Исламского джихада". Ожидается и его встреча с ливанскими официальными лицам перед поездкой в Дамаск, Сирию.
Амир-Абдуллахиан в аэропорту Бейрута повторил свою позицию, согласно которой союзники Ирана и регионе – среди которых Сирия, "Хезболла" и ХАМАС – могут отреагировать на действия Израиля относительно Газа.
Подчеркивается, что США и Израиль обеспокоены ситуацией – второй фронт может быть открыт на севере Израиля, если "Хезболла" при поддержке Тегерана пойдет на военное вторжение.
Нападение ХАМАС на Израиль
Террористическая организация ХАМАС напала на Израиль утром 7 октября. Боевики нанесли удары по территории государства с суши, моря и воздуха. В Иерусалиме заявляли, что боевики выпустили более 2200 ракет.
Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. В частности, 8 октября военно-политический кабинет активировал пункт "40 аллеф", который указывает на объявление войны. При этом ряды ЦАХАЛ пополнили 300 тысяч мобилизованных резервистов.
10 октября в Министерстве обороны Израиля сообщили, что ЦАХАЛ переходит к полноценному наступлению на Сектор Газа. В военном ведомстве считают, что война может продлиться от нескольких недель до месяцев.
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