Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа: к чему готовится ЦАХАЛ

Израиль готовится к наземной операции в Секторе Газа против террористов ХАМАС. К границе с анклавом ЦАХАЛ стянул военную технику, которая тянется на сотни километров.
Как сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ, израильская армия держит у границ с Сектором Газа тяжелую военную технику, которая растянулась на сотни километров. На видео можно увидеть танки, бронетранспортеры и гаубицы.
Израиль готовится к наземной операции против ХАМАС в Газе.
"ЦАХАЛ стягивает военную технику на границу с сектором Газа перед началом наземной операции", - указано в сообщении.
Ранее Израиль официально обратился к гражданскому населению Газа с призывом эвакуироваться в течение 24 часов. Для обеспечения своей безопасности Иерусалим рекомендовал им выехать с юга на север анклава. Израильская армия намерена начать операцию по ликвидации ХАМАС.
ХАМАС напал на Израиль
7 октября террористы ХАМАС начали военное вторжение на территорию Израиля. Они нанесли множество ударов по государству с суши, моря и воздуха. В Иерусалиме сообщили, что террористы выпустили более 2200 ракет.
Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство приняло решение, согласно которому был активирован пункт "40 аллеф", который означает начало войны. Израильское государство мобилизовало 300 тысяч резервистов.
13 октября армия Израиля провела рейд в Сектор Газа. Как сообщили израильтяне, военные провели операцию для ликвидации террористов и освобождения пленных. Войска продолжают наносить воздушные удары по Газе.
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