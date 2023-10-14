Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа: к чему готовится ЦАХАЛ

Танки, бронетранспортеры, гаубицы и другая военная техника Армии обороны Израиля растянулись на сотни километров у границы с анклавом Сектор Газа.

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Военная техника Израиля на границе с Сектором Газа / Скриншот соцсети

Израиль готовится к наземной операции в Секторе Газа против террористов ХАМАС. К границе с анклавом ЦАХАЛ стянул военную технику, которая тянется на сотни километров.

Как сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ, израильская армия держит у границ с Сектором Газа тяжелую военную технику, которая растянулась на сотни километров. На видео можно увидеть танки, бронетранспортеры и гаубицы.

видео дня

Израиль готовится к наземной операции против ХАМАС в Газе.

"ЦАХАЛ стягивает военную технику на границу с сектором Газа перед началом наземной операции", - указано в сообщении. Кадры большой колонны военной техники Израиля у Сектора Газа / Скриншот Главред

Ранее Израиль официально обратился к гражданскому населению Газа с призывом эвакуироваться в течение 24 часов. Для обеспечения своей безопасности Иерусалим рекомендовал им выехать с юга на север анклава. Израильская армия намерена начать операцию по ликвидации ХАМАС.

ХАМАС напал на Израиль

7 октября террористы ХАМАС начали военное вторжение на территорию Израиля. Они нанесли множество ударов по государству с суши, моря и воздуха. В Иерусалиме сообщили, что террористы выпустили более 2200 ракет.

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство приняло решение, согласно которому был активирован пункт "40 аллеф", который означает начало войны. Израильское государство мобилизовало 300 тысяч резервистов.

13 октября армия Израиля провела рейд в Сектор Газа. Как сообщили израильтяне, военные провели операцию для ликвидации террористов и освобождения пленных. Войска продолжают наносить воздушные удары по Газе.

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