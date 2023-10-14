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У оккупантов бешеные потери под Авдеевкой: РФ за 4 суток потеряла 3 тысячи россиян

Ангелина Подвысоцкая
14 октября 2023, 23:49 обновлено 14 октября, 23:52
Украинские военные сдерживают вражеский штурм и уничтожают кучу военной техники и живой силы.
Авдеевка, ВСУ
Оккупанты потеряли за 4 суток более 3 тысяч россиян / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, Нацполиция Украины

Российские оккупанты штурмуют позиции украинских военных и пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области. За 4 суток РФ потеряла уже более 3 тысяч оккупантов. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Он убежден, что "взятие" Авдеевки стало бы для оккупантов "победой", поэтому они бросают на это направление огромные силы.

Оккупанты бросают в бой новомобилизованных россиян, как "пушечное мясо".

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"Сейчас четверо суток подряд растут потери у врага. Враг потерял более трехсот единиц военной техники. Потери в живой силе более трех тысяч человек. Это за неполных пять суток. Поэтому враг срывается на мирном населении, на гражданских ... Мы сожгли много техники, поэтому враг продолжает гнать пехоту. Можно это назвать также мясными штурмами", - сказал Штупун.

Он добавил, что штурм Авдеевки похож на штурм Бахмута. Когда российская техника не могла проехать, оккупанты бросали в бой пехоту.

Ситуация в Авдеевке

Ранее Виталий Барабаш рассказал о том, что российские оккупанты лезут, как тараканы, пытаясь взять Авдеевку в окружение. Четвертые сутки в Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты бьют из всего, что у них есть. ВСУ держат свои позиции.

В ОП рассказали о ситуации в Авдеевке и отметили, что там продолжаются ожесточенные бои. РФ активизировалась на Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание украинских военных и остановить защитников на Южном и Запорожском направлениях.

Недавно стало известно о том, что Москва установила новый дедлайн для "взятия" Донетчины - до 31 декабря. Именно с этим связано то, что враг пытается уничтожить город и захватить его. Если врагу удастся взять город, то оккупанты окажутся на стратегических высотах.

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