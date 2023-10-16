Путин приказал захватить украинский город: генерал-разведчик назвал цель оккупантов

Владимир Путин хочет создать выгодные для себя условия для переговоров, считает Николай Маломуж.

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Николай Маломуж рассказал об отражении ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: 36 ОБМП, Главред

Диктатор Владимир Путин не имеет ресурсов затягивать войну и хочет закончить ее до 2025 года, поэтому усилением атак на Авдеевском и Купянском направлениях создает предпосылки для выдвижения новых условий, заявил генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Как подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ, российская армия стоит перед реальной угрозой потери Бахмута, поэтому Путин поставил перед оккупантами задачу наступать, в частности, с целью захвата Авдеевки.

"Поставлена задача захватить Авдеевку и дальше двигаться клином по Донецкой области", — считает генерал армии.

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По его мнению, тем самым Путин хочет продемонстрировать потенциал армии РФ и создать выгодные для себя условия для переговоров.

В то же время собеседник говорит, что Путин далеко не заглядывает и до 2025 года думает все завершить и фактически создать военный пояс контроля с оккупированными территориями Украины, потому что ресурсов для длительной войны и создания ударных армий в ближайшие годы президент РФ не имеет.

"И не будет иметь, потому что Россия постепенно деградирует. Санкции, военное истощение, большие потери бьют и по российской экономике, и по состоянию общества", — добавил Маломуж.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось, что РФ стянула резервы и нацелилась на захват крупного города Украины. Российские оккупанты ценой многочисленных потерь пытаются окружить Авдеевку Донецкой области, однако подразделения Вооруженных сил Украины дают достойный отпор россиянам, заявил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Напомним, ранее сообщалось о том, что штурм Авдеевки захлебывается: РФ выдыхается и теряет силы. Только за минувшие сутки оккупанты осуществили 18 ударов по Авдеевке, сообщил Виталий Барабаш.

Ранее представитель Сил обороны Украины Александр Штупун сказал, что у оккупантов большие потери под Авдеевкой. За несколько суток боев россияне потеряли более 3 тысяч своих военных.

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