Байден сравнил Путина с ХАМАС: в Кремле обиделись и приуныли

В директорской главы Кремля Владимира Путина назвали "неприемлемым" заявление президента Джо Байдена в отношении страны-агрессора РФ и ее руководителя.

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В Кремле обиделись на Байдена за сравнение Путина с ХАМАС / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Москве считают якобы неприемлемым сравнение директора России Владимира Путина с террористами ХАМАС. Такой тон в адрес РФ, дескать, неуместен.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, спикер Путина пожаловался на слова Байдена и посчитал "некорректным" сравнение главы РФ с боевиками ХАМАС.

"Мы считаем неприемлемым такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента", - заявил Песков. видео дня

Также Дмитрий Песков расстроено подчеркнул, что "вряд ли такая риторика подобает ответственным лидерам государств".

Обращение Джо Байдена к народу США

Президент США Джо Байден 19 октября выступил с обращением по Израилю и Украине. В своем специальном заявлении, адресованном американскому народу, он говорил о нападении ХАМАС на Израиль и войне России против Украины.

Байден сказал, что в пятницу, 20 октября, он направит срочный запрос Конгрессу, чтобы парламент США одобрил финансирование помощи украинскому и израильскому государствам.

Хозяин Белого дома акцентировал внимание на том, что Путина нужно остановить, иначе он пойдет на оккупацию других территорий. Следующими после Украины могут стать союзники Штатов по НАТО.

"Если мы не остановим жажду Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной. Путин уже угрожает "напомнить" Польше, что часть их земель была "подарком России". Бывший президент России назвал Эстонию, Латвию и Литву "балтийскими провинциями России". Это наши союзники из НАТО", - предупредил президент США.

При этом Байден сравнил Путина с террористами ХАМАС.

"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы. Но у них есть кое-что общее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Для ХАМАСа цель существования – уничтожение Израиля и убийство евреев. В то же время Путин отрицает, что Украины есть или когда-то была государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину", - подчеркнул Джо Байден.

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