Оккупанты срочно перебросили вертолеты из Крыма: Данилов о первом ударе ATACMS

Алексей Данилов оценил первое применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS.

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Алексей Данилов оценил удар ATACMS по оккупантам РФ / Коллаж: Главред, фото: СНБО, Википедия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил первое применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, оккупанты начали меньше применять вертолеты для атак после ударов ракетами ATACMS по аэродромам в Луганске и Бердянске.

"Когда мы начали получать ATACMS, применение первой партии превысило все ожидания. Имейте в виду, что после этого уменьшились атаки, что касается вертолетов, на наши войска", - отметил секретарь Совбеза. видео дня

Данилов также уточнил, что россияне также перебросили в "безопасное место" большую часть вертолетов, которые ранее находились на территории временно оккупированного Крыма.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Ранее сообщалось, что удар ATACMS по аэродрому Бердянска "задвухсотил" топ-офицера ВКС РФ. Дополнительно по российским вертолетам ночью 17 октября "отработал" боекомплект захватчиков.

Напомним, ранее в ВСУ объяснили, может ли РФ сбивать мощные ракеты ATACMS. Юрий Игнат пояснил, что россияне имеют еще советские комплексы С-300В1, которые с определенными ракетами могут справиться с баллистикой.

ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и др.

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