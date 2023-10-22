Удар ATACMS по аэродрому Бердянска 'задвухсотил' топ-офицера ВКС РФ

В сети начали появляться первые некрологи о ликвидированных в результате ударов ВСУ по аэродрому Бердянска оккупантах. Исходя из опубликованной информации, в момент "прилета" на месте находились, в том числе, российские военные высокого ранга.
Сообщается, что среди погибших числится старший инженер авиационной службы 696 исследовательско-инструкторского вертолетного полка 344 МО России майор Сергей Короленко.
Некролог об оккупанте опубликовала его семья, передает журналист Денис Казанский.
Похороны офицера прошли в Торжке Тверской области. На церемонию "прощания" явилось его руководство.
Удары ATACMS по Бердянску и Луганску
Известно, что ракетные войска ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и др.
Вскоре появились спутниковые снимки, на которых видны повреждения на аэродроме в Бердянске. Отдельно заметно повреждение взлетной полосы.
В частности, не менее пяти вертолетов, среди которых возможно идентифицировать несколько Ка-52, были поражены на авиабазе под Луганском.
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