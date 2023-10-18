Удар ATACMS по аэродрому в Бердянске: на спутниковых снимках видны повреждения

На спутниковых снимках заметны повреждения части взлетной полосы, где ранее были вертолеты оккупантов.

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Появились спутниковые снимки с последствиями ударов по аэродрому в Бердянске / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Схемы

Украинские военные ударили ракетами ATACMS по аэродрому российских оккупантов в Бердянске. Появились спутниковые снимки, на которых видны повреждения на аэродроме. Об этом сообщают Схемы.

На снимках, сделанных 18 октября, заметны повреждения части взлетной полосы аэродрома. На ней ранее россияне располагали вертолеты.

Появились спутниковые снимки с последствиями ударов по аэродрому в Бердянске / фото: Схемы

Ракеты ATACMS в Украине

17 октября стало известно о том, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. Оказалось, что эти ракеты были привезены в страну тайно. Этими ракетами ВСУ атаковали российские военные цели.

видео дня

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ATACMS. В своем видеообращении он заявил, что ракеты очень точно выполняют работу. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил о начале "новой главы" российско-украинской войны.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал первые кадры работы ATACMS в Украине. Украинские военные запустили баллистические ракеты ATACMS по позициям оккупантов в Луганске и Бердянске.

Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон отметил, что Киев получил ракеты, которые могут уничтожать цель на расстоянии 160 км. Это значительно расширит боевые возможности ВСУ.

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