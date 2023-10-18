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Женщина погибла в детской, отец рыдает от горя: все подробности удара по Обуховке

Ангелина Подвысоцкая
18 октября 2023, 17:33 обновлено 18 октября, 18:02
Российские оккупанты ударили ракетой по частному дому. В результате удара погибла мама двоих детей.
ракетный удар по Обуховке
РФ ударила ракетой по частному сектору в Обуховке, погибла мама двоих детей / коллаж: Главред, фото: МВД Украины, скриншот с видео

Российские оккупанты ударили ракетой по селу Обуховка Днепропетровской области. Ракета прилетела прямо во двор частного дома, где была 31-летняя женщина со своей маленькой дочерью. Жизнь женщины оборвалась в ту же секунду. Отец погибшей не может сдержать эмоций и со слезами на глазах рассказывает о случившемся. Видео уже разлетелось в Сети.

Юрий говорит, что на момент взрыва он был на работе неподалеку. Взрывной волной даже в его помещение выбило окна. Мужчина сразу выбежал и увидел женщину с ребенком. Он даже не сразу понял, что это была его полуторагодовалая внучка.

"Побежал, замок даже там вырвало из калитки. Поднимаюсь, беру этот обломок, он еще горячий, мне руку обожгло. Там хозяйка с ребенком на руках. То моя внучка уже была. Плачет. Говорит: "Юра, беги домой. Я сразу все понял", - плача рассказывает мужчина.

видео дня

В доме ужасные картины. Женщина погибла прямо в комнате, где стояла детская кроватка. Ее маленькая доченька чудом выжила и даже не пострадала. Старшая 13-летняя дочь на момент взрыва была в школе. Девочка даже не догадывалась, что в тот момент потеряла самое родное - мамочку.

Родные не могут сдержать эмоций и осмелиться рассказать о случившемся.

"Я не знаю, что мне делает, как ей сказать", - со слезами говорит Юрий.

Смотрите видео о ракетном ударе по Обуховке в Днепропетровской области:

ракетный удар по Обуховке
РФ ударила ракетой по частному сектору в Обуховке, погибла мама двоих детей / коллаж: Главред, фото: МВД Украины, скриншот с видео
Женщина погибла в детской, отец рыдает от горя: все подробности удара по Обуховке

Оказалось, что женщина со своими доченьками переехала в село во время полномасштабного вторжения, потому что думала, что там будет безопаснее.

Ракетный удар по Обуховке - что известно

Российские оккупанты 18 октября ударили по Обуховке в Днепропетровской области. В результате удара погибла 31-летняя женщина, еще 4 человека ранены. Российская ракета разрушила частный дом и здание, которое было возле него. Еще повреждены 21 дом, автомобиль, газопровод низкого давления и 11 хозяйственных сооружений.

Правоохранители собрали доказательства террористического удара оккупантов. На месте работают медики и психологи, оказывающие помощь местным жителям.

Смотрите видео о ракетном ударе по Обуховке в Днепропетровской области:

удар по Обуховке
РФ ударила ракетой по частному сектору в Обуховке, погибла мама двоих детей / фото: скриншот

Информация о пострадавших

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что среди пострадавших есть три женщины - 56, 65 и 75 лет. Также пострадал 35-летний мужчина. Трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

  • Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области
    Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области
    Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области
    Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области
    Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области
    Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области
    Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области
    Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области
    Ракетный удар по Обуховке Днепропетровской области фото: МВД Украины

Ракетный удар РФ по Запорожью

18 октября РФ выпустила 6 ракет по Запорожью. Это произошло ночью. Оккупанты ударили по многоэтажному зданию в центре города. В результате удара погибли минимум 2 человека.

В Запорожье ракета убила 23-летних мужа и жену. Они недавно поженились и жили у родителей молодого мужа. Его отец выжил и даже сам пытался спасти своего сына, но не смог. Мама парня оказалась в больнице.

В Запорожской ОВА рассказали детали жестокой атаки РФ по Запорожью. Глава ОВА Юрий Малашко заявил, что оккупанты ударили по дому баллистической ракетой С-300. С момента запуска до момента удара прошло не более 42 секунд.

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война в Украине Днепропетровская область вторжение России ракетный удар
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