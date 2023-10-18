Ночью РФ выпустила 6 ракет по Запорожью: под удар попала многоэтажка, погибли люди

В ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Всего было выпущено по спящему городу шесть ракет. Погибли два человека, раненые - трое. Еще 3 человека считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам, воздушная атака произошла с 01:33 до 01:48. Тип ракет, которыми били россияне, устанавливается. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.
"Ночью работали на месте кровавого террористического акта оккупантов – многоэтажка в центре города, где мирно спали люди", - написал Малашко в Telegram.
Жителей эвакуировали в безопасное место, оказали психологическую и другую помощь.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести.
По его словам, частично разрушены квартиры в двух подъездах дома.
"Людям продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем Пункте несокрушимости", - написал Куртев.
Ракетные удары РФ по Украине
Производственные мощности страны-оккупанта позволяют РФ обстреливать территорию Украины ракетами практически всю зиму. Об этом говорится в анализе, опубликованном на портале Defence Express, ВС РФ имеют минимальные запасы дальнобойных ракет Х-101, Х-555, Х-55, "Калибр", Р-500.
В то же время подчеркивается, что угроза массированных ударов все еще остается, в этой связи Украине угрожают несколько типов вооружения, которым обладают россияне.
Особенностью осенне-зимних ударов РФ по Украине может стать мощная информационно-пропагандистская кампания, заявил военный эксперт Иван Ступак. По его словам, скорее всего, основной акцент ракетных ударов будет направлен на прифронтовые области — Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Запорожскую. Также под удар могут попасть приграничные области — Харьковская, Сумская, Черниговская, но здесь могут быть обстрелы из минометов и реактивной артиллерии.
Другие новости:
- РФ готовится массированно бить по Украине: Зеленский назвал цели и сроки ударов
- Оккупанты ночью атаковали Украину 6 ракетами и 12 дронами: есть разрушения и пострадавшие
- Шпионила и наводила русские ракеты: в Херсоне задержали предательницу Украины