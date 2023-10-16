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Ряд областей под прицелом: РФ готовится массированно бить по Украине – эксперт

Алексей Тесля
16 октября 2023, 16:53 обновлено 16 октября, 16:58
Главная цель оккупантов — вызвать социально-политическое напряжение в стране, уверен Иван Ступак.
Ракетный удар
РФ готовит новые удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Особенностью осенне-зимних ударов РФ по Украину может стать мощная информационно-пропагандистская кампания, заявил военный эксперт Иван Ступак.

В комментарии Фокусу он подчеркнул, что, скорее всего, основной акцент ракетных ударов будет направлен на прифронтовые области — Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Запорожскую.

Также под удар могут попасть приграничные области — Харьковская, Сумская, Черниговская, но здесь могут быть обстрелы из минометов и реактивной артиллерии, не исключил эксперт.

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Он также предполагает, что главная цель оккупантов — вызвать социально-политическое напряжение в стране, создать мнение, что "Киев откупился и его защищают", хотя, не надо исключать, что и столице тоже достанется.

"Мы активно готовимся к ракетным ударам, но враг гарантированно расширит их разнообразие. Я думаю, в этом году для новых целей пойдут вода, газовое снабжение и продукты питания, в частности зерновые элеваторы. В прошлом году перебои с энергообеспечением не слишком сыграли на руку врагу. В этом году стоит ждать попыток политической дестабилизации из-за отсутствия хлеба в селах и малых городах. Сюда же подключиться информационная кампания в социальных сетях через ботофермы, что Киев защитили, а о регионах забыли", — добавил Ступак.

Массированные удары РФ

Ранее в разведке назвали, когда и чем РФ планирует массированно бить по Украине. Враг в последнее время в большинстве наносит удары дронами-камикадзе, подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ готовится массированно бить по Украине: Зеленский назвал цели и сроки ударов. Украина планирует максимально усилить средства ПВО, подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ. Наталья Гуменюк рассказала о тактике дроновых ударов РФ по территории Украины.

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война России и Украины ракетный удар
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