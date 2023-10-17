РФ копит ракеты: когда оккупанты планирують массированно бить по Украине

Производственные мощности страны-оккупанта позволяют РФ обстреливать территорию Украины ракетами практически всю зиму.
Как говорится в анализе, опубликованном на портале Defence Express, ВС РФ имеют минимальные запасы дальнобойных ракет Х-101, Х-555, Х-55, "Калибр", Р-500.
В то же время подчеркивается, что угроза массированных ударов все еще остается, в этой связи Украине угрожают несколько типов вооружения, которым обладают россияне.
Согласно проведенному анализу, с мая по сентябрь россияне выпустили по Украине 586 ракет, из них Х-101, Х-555, Х-55 — 429 единиц, "Калибров" — 130 ед., Р-500 — 27 ед.
В то же время по информации ГУР, российская промышленность с марта по июнь могла выпустить 280 ракет (речь идет о "Калибрах", Х-101 и Р-500), а с июля по сентябрь — 300 ракет. Не исключено, что оккупанты выпустили по Украине те же ракеты, которые произвело.
"РФ использовала в весенне-летний период ракеты с серийными номерами, которые соответствуют времени производства во втором и третьем квартале", — пишут авторы.
По мнению аналитиков, у РФ могут оставаться ракеты, которые были выпущены в октябре. В то же время не стоит забывать о том, оккупанты располагают баллистическими ракетами, авиационными ракетами Х-22 и Х-59, а также противокорабельными ракетами "Оникс".
Массированные удары РФ
Ранее сообщалось о том, что РФ готовится массированно бить по Украине. Главная цель оккупантов — вызвать социально-политическое напряжение в стране, уверен Иван Ступак.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ готовится массированно бить по Украине: Зеленский назвал цели и сроки ударов. Украина планирует максимально усилить средства ПВО, подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ. Наталья Гуменюк рассказала о тактике дроновых ударов РФ по территории Украины.
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