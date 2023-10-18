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"С-300 долетает за 42 секунды": в ОВА рассказали детали жестокой атаки РФ по Запорожью

Юлия Куришко
18 октября 2023, 10:57 обновлено 18 октября, 11:12
Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. До сих пор ищут трех человек, которые считаются пропавшими без вести.
'С-300 долетает за 42 секунды': в ОВА рассказали детали жестокой атаки РФ по Запорожью
РФ атаковала Запорожье / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Глава областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что по Запорожью, предварительно, российские военные ударили ракетой С-300.

"Есть предварительная информация, что это было С-300. Цель - не понимаю. Ведь вблизи ни критической инфраструктуры, ни военных объектов. Это центр города, где продолжается обычная человеческая жизнь. Почему они били именно по дому - непонятно", - отметил глава ОВА в эфире "Радіо Свобода".

Малашко отметил, что в случае баллистики С-300 - она долетает с места запуска до Запорожья за время от 32 до 42 секунд.

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По его словам, сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. До сих пор ищут трех человек, которые считаются пропавшими без вести. Два человека погибли, трое - в больницах. Еще двоим была оказана помощь непосредственно на месте, отмечает глава ОВА.

"Всем кому необходима была - оказали помощь. На месте с ночи работают психологи. Людям оказывается как медицинская так и психологическая помощь", - добавляет глава ОВА.

Глава ОВА говорит, что сейчас спасатели разбирают завалы, поэтому людей внутрь не пускают - "всего ударов было шесть, три места попаданий еще ищут".

"С ночи уже есть место, куда людей перевезли по желанию, кто может там остаться. Это безопасное место. Наутро некоторые люди уехали к своим родственникам, некоторые уехали в другие дома. По большей части люди сейчас возвращаются и хотят собрать свои вещи. но пока есть опасная ситуация и разбирают завалы - нельзя допустить к этому подъезду людей. Также у нас есть места и шелтеры, где люди могут находиться пока не будет восстановлено жилье", - добавил глава ОВА.

Ракетная атака по Запорожью 18 октября: что известно

Напомним, что ночью, 18 октября, РФ выпустила 6 ракет по Запорожью. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. Жителей эвакуировали в безопасное место, оказали психологическую и другую помощь.

Жители дома в Запорожье рассказали о ракетном ударе РФ. Оккупанты выпустили по городу шесть ракет. Одна из них попала в жилой дом. Известно о двух погибших. Три человека ранены, еще трое - пропали без вести.

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