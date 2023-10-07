Яркий фейерверк на Запорожье: HIMARS ВСУ взорвал мощную ТОС вместе с экипажем РФ

Украинские военнослужащие с помощью РСЗО HIMARS, используя данные Запорожского управления СБУ, уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".
"Сотрудники Запорожского Управления СБУ во время разведки зафиксировали позицию тяжелой огнеметной системы "Солнцепёк", которая является "гордостью" российского ВПК. Она должна была нанести удар по позициям украинских военных, которые осуществляют контрнаступление на этом направлении", - сообщает пресс-служба СБУ.
Благодаря координации сотрудников Службы безопасности и артиллеристов ВСУ ТОС-1А "Солнцепек" была уничтожена вместе с экипажем и полным боекомплектом.
Отмечается, что ТОС была уничтожена ударом HIMARS.
Смотрите видео - ВСУ уничтожили ТОС Солнцепек РФ:
Ранее сообщалось, что россияне опозорились диким фейком об "уничтожении" HIMARS. Очередную российскую ложь смогли разоблачить внимательные пользователи Сети.
Напомним, ранее сообщалось о том, что HIMARS накрыл штаб врага на Херсонщине. Ракета HIMARS неожиданно "пришла" на ежедневное совещание российских офицеров.
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