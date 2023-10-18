"В пижамах выбежали во двор": жители дома в Запорожье рассказали о ракетном ударе РФ

Оккупанты выпустили по спящему городу шесть ракет. Одна из них попала в жилой дом. Известно о двух погибших. Три человека ранены, еще трое - пропали без вести.

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​Ракетный удар по Запорожью оккупанты нанесли ночью 18 октября / Коллаж: Главред, фото: Суспільне

В ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в жилой дом в центре города. Известно о двух погибших. Три человека ранены, еще трое - пропали без вести. Очевидцы атаки рассказали о первых минутах после взрыва.

Один из жителей поврежденного подъезда рассказал, что ракета попала в соседскую квартиру - там жили молодые супруги. Сейчас их ищут под завалами, пишет Суспільне.

"Проснулся от удара и от крика жены: ее ноги были в стекле. Я ее отряхнул и потом увидел, что и у меня раны на руках", - рассказал он.

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Еще одна жительница поврежденного дома Владислава рассказала, что очень испугалась и после второго взрыва побежала в укрытие.

"Это ужасно. Я даже не могу описать... Услышали первый взрыв, но не очень громкий, пошли в коридор, где и сидели. Потом услышали очень громкий звук и все затряслось. Услышали, как вылетают окна. Мы испугались. Мы в пижамах выбежали во двор и уже по обломкам добежали до подвала, где укрытие. Мы сидели там первое время", - говорит женщина.

Житель пострадавшего дома Алексей, услышав взрыв, вышел с женой в коридор.

"Стояли там, а потом — взрыв и у нас все полетело. Как потом оказалось, у нас выбило рамы, балконы, входные двери, межкомнатные, повалило мебель. Мы после этого были в истерике и в шоке. Начали убирать. Я спустился во двор, а жена убирала. Как-то закрыли окна в квартире. Вышли во двор, а нам сказали, чтобы собирались. Взяли самое необходимое", - говорит мужчина.

Смотрите видео - Полиция показала кадры спасения человека из-под завалов многоэтажки в Запорожье:

Кадры спасения человека в разрушенной многоэтажке в Запорожье / скриншот

На атаку РФ по Запорожью отреагировал Зеленский

Президент Украины отметил, что "государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор".

"Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому – обычной пятиэтажке. Разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора", - написал глава государства в Telegram.

Последствия ракетного удара по Запорожью / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский добавил, что нужно сделать все, "чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность".

"Российский террор должен проиграть", - добавил президент Украины.

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины разоблачила агента страны-агрессора России. Женщина помогала оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон.

Ранее СБУ разоблачила двух предателей, которые скорректировали ракетный удар российских оккупантов по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября. Злоумышленниками оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.

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