ВСУ наступают и продвигаются на двух направлениях: россияне не прекращают огонь

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские бойцы продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.
В утреннем сводке Генштаба ВСУ за 18 октября заявили, что в начале суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому в центре Запорожья: есть погибшие, раненые и пропавшие без вести. Информация о последствиях этого теракта сейчас обновляется.
"В течение суток 17 октября состоялось 69 боевых привлечений. Враг нанес в общей сложности 3 ракетных и 35 авиационных ударов, 39 атак МЛРС по позициям украинских войск и различных населенных пунктах. К сожалению, российские террористические атаки убивают и ранят мирных жителей. Разрушены или повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится сообщении.видео дня
Авиаудары ударили по Николаевке (Сумская область), Серебрянскому лесничеству и Белохоровке (Луганская область), Спорное, Веселое, Нью-Йорк, Авдеевке, Степное, Марьинка, Новомихайловке, Урожайное, Старомайорское, Равнополь (Донецкая область), Берислав, Веселое (Херсонская область).
Под артиллерийский обстрел попали около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Ситуация на фронте
Напомним, что ВСУ проломили оборону РФ и освободили новые территории. ВСУ на Запорожском направлении не допустили потери позиций юго-западнее Новоданиловки и Работиного и продолжают наступать на Мелитопольском направлении.
Защитники продвинулись на юге, а противник атакует Восток. Таким образом ВСУ продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении. За последние сутки защитники ракетами и артиллерией ударили 1332 раза.
Россияне усиленно штурмуют район Марьинки. Украинские военные продолжают вести оборону на востоке и юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
Больше военных новостей:
- Украинские военные уничтожили российский истребитель Су-25: Генштаб об атаке ВСУ
- ВСУ мощно ударили по аэродромам оккупантов возле Бердянска и Луганска
- "ВСУ дошли до железной дороги": военный эксперт раскрыл о ситуации под Бахмутом