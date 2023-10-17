Защитники продвинулись на юге, а враг атакует восток: ВСУ – о ситуации на фронте

Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку. Однако ВСУ отражают атаки врага.

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ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении / Коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины

Украинские военные продвигаются на юге страны. ВСУ за сутки продвинулись на километр вблизи Вербового в Запорожской области. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Таким образом ВСУ продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении. За последние сутки защитники ракетами и артиллерией ударили 1332 раза, благодаря чему у оккупантов большие потери в технике и личном составе. ВСУ смогли взорвать три склада боеприпасов врага.

Однако российские оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ на Восточном фронте. Враг штурмует на направлении Марьинки. Количество таких действий оккупантов значительно увеличилось. Оккупанты доукомплектовывают отряды "Шторм-Z", на разных направлениях. РФ бросает эти отряды, как "пушечное мясо".

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Россияне также пытаются окружить Авдеевку. Украинские защитники за сутки отбили почти 20 атак в районе Марьинки, 5 - возле Золотой Нивы и Пречистовки, 10 - на Авдеевском направлении.

Война в Украине

Российские оккупанты потеряли контроль в Бахмуте. Их позиции в городе не являются устойчивыми. Командир третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий сообщил об успехе в районе Бахмута. Он также отметил, что после освобождения Андреевки, следующей целью контрнаступления в районе Бахмута может стать Курдюмовка и Зеленополье.

Впоследствии стало известно о том, что ВСУ закрепляются на новых рубежах под Бахмутом. ВСУ продолжают продвижение на Бахмутском направлении и закрепляются возле Клещиевки.

Недавно ВСУ ударили по аэродрому оккупантов в Луганске. Детонацию в городе слышали до 11 часов утра, ВСУ попали по самому ценному. По словам главы ОВА, российские вертолеты Ми-24, Ми-28 и Ка-52 активно используются россиянами в Луганской области при обстрелах населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

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