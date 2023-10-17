Попали по самому ценному: в ОВА сообщили подробности ночного удара по Луганску

В Луганской ОВА сообщили детали удара по аэродрому в оккупированном Луганске. Там отметили, что детонацию в городе слышали до 11 часов утра.

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В ОВА сообщили подробности ночного удара по Луганску / Коллаж Главред, фото: hochu_dodomu/ X, УНИАН

Ночью на объектах военной инфраструктуры российских оккупантов в Луганске прогремели мощные взрывы. Потери в живой силе противника составляют десятки погибшими и ранеными. Тела до сих пор достают из-под завалов. Об этом глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил в Telegram.

Вражеская техника дислоцировалась на Луганском авиационном ремонтном заводе и на аэродроме бывшего Луганского высшего авиационного училища военных штурманов, так называемого ВВАУШ.

По словам главы ОВА, российские вертолеты Ми-24, Ми-28 и Ка-52 активно используются россиянами в Луганской области при обстрелах населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

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Он также отметил, что в советские времена местный авиаремонтный завод одним из первых овладел технологиями ремонта и модернизации двигателей.

"Оккупанты и их местные прихвостни с весны текущего года начали восхваляться успехами в этой области. Так, 5 апреля оккупанты провели на упомянутом заводе первое, по их словам, с 2014 года стендовое испытание двигателя, а в июне туда набрали рабочих", - написал Артем Лысогор.

Глава ОВА также напомнил, что в конце сентября пропагандистские СМИ щеголяли наращиванием производства на заводе на 20%.

"Они даже переоборудовали для собственных нужд музей авиационной техники, который находился на территории завода. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные недавно. Может, хотели спрятаться среди экспонатов?! Как закономерный результат, жители области смогли сегодня видеть и слышать праздничный салют в честь высоких трудовых достижений оккупантов Луганска", - резюмировал Артем Лысогор.

Удары по аэродромам в Бердянске и Луганске

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 17 октября Вооруженные Силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

Впоследствии, как отметил представитель ВВС Юрий Игнат, поражение российских военных аэродромов является важной стратегической целью для Украины, поскольку эти аэродромы являются базами для расположения вертолетов, которые операционно действуют близко к линии фронта. Они способны использовать противотанковые управляемые ракеты для атаки военной техники украинских сил.

После этого, в Силах специальных операций сообщили, что в результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери.

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