Массированный удар по аэродромам: в Воздушных силах раскрыли цель операции

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал ночные удары по аэродромам в Луганске и Бердянске. Также стало известно, что именно стало целью Сил обороны.

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Юрий Игнат прокомментировал ночные удары по аэродромам в Луганске и Бердянске / Коллаж Главред, фото: MilitaryAviation.in.UA/Facebook, twitter.com/hwtnv

Поражение русских военных аэродромов является важной стратегической целью для Украины, поскольку эти аэродромы являются базами для расположения вертолетов, которые операционно действуют близко к линии фронта. Они способны использовать противотанковые управляемые ракеты для атаки военной техники украинских сил. Об этом заявил в эфире Радио Свобода представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Что, как и чем было поражено я не имею возможности вам об этом говорить. Но в конце концов поражение такой техники как вертолеты противника, которые он использует – Ка-52, Ми-24 – безусловно, что это хорошо для нас. Потому что вертолеты вместе с тактической авиацией постоянно работают на фронте и на передней линии. Враг пытается вертолеты держать ближе к линии боевого столкновения, как это было в Чернобаевке. И здесь Луганск, Бердянск это непосредственно не далеко от линии фронта... к сожалению, у оккупантов вертолетная техника более современная, более современное вооружение. Есть противотанковые управляемые ракеты с большой дальностью применения. Вертолеты работают постоянно собственно 10 + километров от линии боевого столкновения. Поэтому поражение такой техники является вполне важным для нас", - пояснил Игнат.

В то же время, мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал, что возле временно оккупированного Бердянска взрывы начались ночью примерно в 2 часа ночи. В конце концов стало известно, что враг также понес огромные потери в своем оружии.

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"Сегодня мы уже имеем официальное подтверждение, что была ликвидация вблизи Бердянского аэропорта, где враг также разместил свою военную базу и склады с боеприпасами", – сказал мэр Мелитополя.

Он отметил, что сразу же после этого вражеские телеграм-каналы начали распространять сообщение о том, что их "система противовоздушной обороны сработала на отлично". Однако местные жители категорически отрицали эту информацию, поскольку взрывы на складе продолжались до 4 часов утра.

"В заключении, ликвидирован очередной склад боеприпасов и врагу будет сложнее построить логистику в Запорожской линии фронта, потому что Бердянск – это один из основных складов, откуда они перевозят оружие", – рассказал Федоров.

Мэр Мелитополя добавил, что силы сопротивления на временно оккупированной территории Запорожья существенно усложнили логистику оккупантов.

Удары по аэродромам с техникой врага

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 17 октября Вооруженные Силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. В Центре стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram сообщили, что удары украинских военных были успешными, но об их конкретных результатах не сообщается.

25 сентября в результате удара беспилотников по военному аэродрому "Халино" в Курской области уничтожены офицеры авиационного полка армии страны-агрессора. Отмечается, что беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова.

Также, в ночь на четверг, 21 сентября, Служба безопасности Украины и военно-морские силы ударили по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Для атаки были использованы ракеты "Нептун" украинского производства.

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