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Под угрозой крупный город: РФ хочет захватить новые территории – генерал ВСУ

Алексей Тесля
16 октября 2023, 19:12 обновлено 16 октября, 19:35
Враг существенно активизировал свои силы и перешел в атаку, предупредил Александр Сырский.

ВСУ, войска РФ
ВСУ отражают атаки РФ под Купянском / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53-я ОМБр

Оккупанты РФ снова начали осуществлять попытки штурмовых действий на ряде участков на фронте.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, говорится в сообщении в Telegram Сухопутных войск.

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По его словам, на Купянском и Лиманском направлениях ситуация существенно обострилась, при этом враг существенно активизировал свои силы.

Цель РФ на Лимано-Купянском направлении

Украинский генерал предупредил о том, что россияне хотят прорвать оборону защитников Украины и захватить новые территории.

"Благодаря действиям наших подразделений врагу выполнить свои планы не удастся", – уверен Сырский.

Он также посетил украинских военных и поблагодарил их за службу и выполнение боевых задач.

Ситуация на Купянском направлении

Ранее сообщалось о том, что РФ идет на штурм на Купянском направлении. Враг пытается атаковать даже ночью, стремясь "раздробить" свои подразделения, подчеркнул Илья Евлаш.

Ранее сообщалось, что РФ бросила в бой резервы и готовит окружение ключевого города. Несмотря на увеличение числа авиаобстрелов, у оккупантов нет успехов, подчеркнул Иван Шевцов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ атакуют в направлении Купянска, у ВСУ успехи под Бахмутом. Силы обороны Украины продолжают свое наступление на юге и востоке, планомерно выбивая российских оккупантов со своих территорий, сказали в Генштабе.

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Купянск Александр Сырский война России и Украины
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