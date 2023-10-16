Под угрозой крупный город: РФ хочет захватить новые территории – генерал ВСУ

Оккупанты РФ снова начали осуществлять попытки штурмовых действий на ряде участков на фронте.
Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, говорится в сообщении в Telegram Сухопутных войск.
По его словам, на Купянском и Лиманском направлениях ситуация существенно обострилась, при этом враг существенно активизировал свои силы.
Цель РФ на Лимано-Купянском направлении
Украинский генерал предупредил о том, что россияне хотят прорвать оборону защитников Украины и захватить новые территории.
"Благодаря действиям наших подразделений врагу выполнить свои планы не удастся", – уверен Сырский.
Он также посетил украинских военных и поблагодарил их за службу и выполнение боевых задач.
Ситуация на Купянском направлении
Ранее сообщалось о том, что РФ идет на штурм на Купянском направлении. Враг пытается атаковать даже ночью, стремясь "раздробить" свои подразделения, подчеркнул Илья Евлаш.
Ранее сообщалось, что РФ бросила в бой резервы и готовит окружение ключевого города. Несмотря на увеличение числа авиаобстрелов, у оккупантов нет успехов, подчеркнул Иван Шевцов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ атакуют в направлении Купянска, у ВСУ успехи под Бахмутом. Силы обороны Украины продолжают свое наступление на юге и востоке, планомерно выбивая российских оккупантов со своих территорий, сказали в Генштабе.
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