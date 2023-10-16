Оккупантов разрывало в клочья вместе с техникой: ВСУ остановили новый штурм РФ

Враг пытался атаковать позиции десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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ВСУ разгромили колонну оккупантов РФ / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Бойцы Вооруженных сил Украины разгромили колонну оккупационных войск РФ, которая шла на прорыв линии фронта.

Враг пытался атаковать позиции десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

При этом враг сосредоточил большое количество танков, БМП и МТ-ЛБ, которые поддерживали штурмовые действия пехоты.

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Отмечается, что украинские защитники вовремя обнаружили вражескую колонну и нанесли удар по быстро приближающейся вражеской технике.

"Десантники поразили оккупантов из артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, а также ударными дронами и сбросами боеприпасов из БПЛА", - уточняется в сообщении.

Смотрите видео - ВСУ уничтожают вражескую колонну:

ВСУ уничтожили вражескую колонну / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что РФ хочет захватить новые территории. Враг существенно активизировал свои силы и перешел в атаку, предупредил Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ атакуют в направлении Купянска, у ВСУ успехи под Бахмутом. Силы обороны Украины продолжают свое наступление на юге и востоке, планомерно выбивая российских оккупантов со своих территорий, сказали в Генштабе.

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