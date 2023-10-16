Оккупантов разрывало в клочья вместе с техникой: ВСУ остановили новый штурм РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины разгромили колонну оккупационных войск РФ, которая шла на прорыв линии фронта.
Враг пытался атаковать позиции десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
При этом враг сосредоточил большое количество танков, БМП и МТ-ЛБ, которые поддерживали штурмовые действия пехоты.
Отмечается, что украинские защитники вовремя обнаружили вражескую колонну и нанесли удар по быстро приближающейся вражеской технике.
"Десантники поразили оккупантов из артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, а также ударными дронами и сбросами боеприпасов из БПЛА", - уточняется в сообщении.
Смотрите видео - ВСУ уничтожают вражескую колонну:
Ранее сообщалось о том, что РФ хочет захватить новые территории. Враг существенно активизировал свои силы и перешел в атаку, предупредил Александр Сырский.
Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ атакуют в направлении Купянска, у ВСУ успехи под Бахмутом. Силы обороны Украины продолжают свое наступление на юге и востоке, планомерно выбивая российских оккупантов со своих территорий, сказали в Генштабе.
Другие новости:
- ВСУ продвинулись возле трех населенных пунктов на Донбассе и Запорожье – ISW
- Разносит артиллерию оккупантов в клочья: ВСУ создали мощный "огневой кулак"
- Новый вызов для Сил обороны: в ВСУ сообщили о влиянии холода на боевые действия