Аэродромы будут гореть: эксперт рассказал о значении кассетных ракет ATACMS

После предоставления Украине ракет ATACMS Генштаб ВСУ будет иметь возможность зачистки военных аэродромов и баз Российской Федерации на территории Украины.

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Куда ВСУ будут бить ракетами ATACMS / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, https://sill-www.army.mil/

Украина сможет свободно наносить удары по южному побережью Крыма, а также полностью уничтожать военные базы и аэродромы российских оккупантов в случае получения ракет ATACMS. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский.

Эксперт отметил, что ВСУ после получения ракет ATACMS смогут достать туда, куда определит командование Вооруженных сил Украины. Иван Киричевский также назвал факторы которые смогут повлиять на дальность нанесения ударов.

"Там имеют силу определенные факторы. Например, никто имея трезвый ум и здравую память ракетную установку, даже с баллистической ракетой не станет ставить так, чтобы она была в зоне поражения огневых средств противника. То есть те выкладки, куда мы можем ударить вглубь территории РФ с границы, можно выбросить. Расчеты фактической дальности ATACMS будут зависеть не только от модификации ракеты, но и от глубины безопасной зоны, где мы можем размещать эти машины с пусковыми установками HIMARS и m270 для пуска этих самых ракет", - подчеркнул военный эксперт.

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По словам спикера, при расчете цели будущего удара, важно определять приоритетность цели. Аэродромы с техникой будут оставаться первоочередной целью для ATACMS, ведь именно авиация противника серьезно тормозит контрнаступление ВСУ.

"Соответственно, исходя из оперативных показателей и первоочередности, потому что если, например, аэродром в Бердянске, где стоят российские Ка-52 будет мешать контрнаступлению, то очевидно, что туда пришлют ATACMS с кассетами. Никто не будет сыпать ATACMS по Крыму, потому что давно новостей оттуда не было",- отмечает Киричевский.

Военный эксперт делает вывод, что конечную цель удара будет определять Генштаб ВСУ, однако наличие на фронте кассетных ракет ATACMS точно сможет сохранить как можно больше жизней украинских военнослужащих.

"Если выбирать между аэродромом на Востоке, где постоянно летают Ка-52, который постоянно подбивает танки, в которых наши бойцы могут гореть, потому что советские танки имеют плохую живучесть, или шибонуть еще раз по штабу Черноморского флота Российской Федерации, но с чисто символическим эффектом, потому что командующий Черноморского флота РФ оказался командующим Шредингера – жив он или нет. Если выбирать между жизнью одного россиянина и жизнью наших солдат на фронте, то лучше уж бить кассетным ATACMS по аэродрому. Потому что это точно сохранит жизнь на фронте, а по Крыму мы еще найдем чем доставить "хлопок", чтобы этот командующий Шредингера перешел в статус "задвохсоченый", мы потом найдем", - резюмирует эксперт.

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Война России против Украины

Напомним, ранее Главред сообщал, что украинские военные отбросили линию фронта в Черном море примерно на 185 километров от контролируемого Украиной побережья нашего государства. Корабли страны-агрессора России сейчас фактически не курсируют в территориальные воды Украины.

Также, служба безопасности Украины 4 октября ночью нанесла удар по Белгородской области, в результате чего был поражен российский комплекс ПВО С-400 Триумф. Стратегический зенитный ракетный комплекс России был атакован дронами.

В свою очередь Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки не поощряют удары ВСУ по территории страны-агрессора России западными вооружениями, однако Украина сама решает, где и как применять переданное союзниками оружие.

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