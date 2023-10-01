РФ готова воевать вдолгую: в Британии дали тревожный прогноз насчет сроков войны

Оборонные расходы РФ вырастут примерно до 30 процентов от общего объема государственных расходов в 2024 году на фоне продолжающейся войны с Украиной, рассказали в британской разведке.
Об этом идет речь в сообщении в соцсети Х Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии со ссылкой на документы, полученные из Министерства финансов РФ.
"Министерство предлагает оборонный бюджет в размере 10,8 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 6 процентам ВВП и увеличению на 68 процентов по сравнению с 2023 годом. Весьма вероятно, что Россия сможет поддерживать этот уровень оборонных расходов до 2024 года, но только за счет экономики в целом", - говорится в отчете.
При этом в британской разведке подчеркивают, что полная информация о российских оборонных расходах всегда засекречена, но эти цифры позволяют предположить, что РФ готовится к еще нескольким годам боевых действий в Украине.
"Это следует из публичных комментариев министра обороны Сергея Шойгу от 27 сентября 2023 года, в которых говорится, что он был готов к продолжению конфликта в 2025 году", - указывается в сообщении.
Ранее появился тревожный прогноз по срокам окончания войны. В ходе войны стороны активно применяют новые интегрированные системы управления боем.
Напомним, ранее Владимир Путин приказал призвать в армию десятки тысяч человек. В РФ заявляли о призыве на военную службу людей с оккупированных территорий Украины.
Напомним, что разведка Германии сообщила, что Путин может мобилизовать еще 1 млн человек. Осенью прошлого года агрессор Россия мобилизовала около 300 тысяч человек, часть из них уже направлена на войну против Украины, сказал Бруно Каль.
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