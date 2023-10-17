Россияне начинают отходить: ВСУ закрепляются на новых рубежах под Бахмутом

Бойцы подразделений Вооруженных сил Украины продолжают наступательные действия на южном направлении в районе Бахмута Донецкой области, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш.
При этом российские захватчики начинают отходить к автотрассе Бахмут-Горловка, где собираются закрепляться, рассказал он в эфире информационного телемарафона.
В то же время украинский офицер отметил, что оккупанты создать там достаточно большие минно-взрывные поля.
"Но сейчас на некоторых участках мы уже зашли за железную дорогу, закрепились и продолжаем наносить огненное поражение по противнику", - отметил он.
Евлаш добавил, что несмотря на то, что на Бахмутском направлении у российских оккупантов более ста ствольных артиллерийских систем, и столько же реактивных систем залпового огня, ВСУ продолжают продвижение на Бахмутском направлении и закрепляются около Клещиевки в районе железнодорожных путей.
Ситуация под Бахмутом
Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой. Враг пытается вести наступательные действия на нескольких направлениях, рассказал Илья Евлаш.
Напомним, ранее военный эксперт рассказал о ситуации под Бахмутом. Россияне пытаются удержать в своих руках Бахмут и отодвинуть от него соединение Сил обороны.
Напомним, ранее сообщалось, что зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута. Удачными действиями отличились бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
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