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Россияне начинают отходить: ВСУ закрепляются на новых рубежах под Бахмутом

Алексей Тесля
17 октября 2023, 15:52 обновлено 17 октября, 15:52
ВСУ продолжают продвижение на Бахмутском направлении и закрепляются около Клещиевки.
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ВСУ продвигаются под Бахмутом / Коллаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского

Бойцы подразделений Вооруженных сил Украины продолжают наступательные действия на южном направлении в районе Бахмута Донецкой области, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш.

При этом российские захватчики начинают отходить к автотрассе Бахмут-Горловка, где собираются закрепляться, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

В то же время украинский офицер отметил, что оккупанты создать там достаточно большие минно-взрывные поля.

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"Но сейчас на некоторых участках мы уже зашли за железную дорогу, закрепились и продолжаем наносить огненное поражение по противнику", - отметил он.

Евлаш добавил, что несмотря на то, что на Бахмутском направлении у российских оккупантов более ста ствольных артиллерийских систем, и столько же реактивных систем залпового огня, ВСУ продолжают продвижение на Бахмутском направлении и закрепляются около Клещиевки в районе железнодорожных путей.

Ситуация под Бахмутом

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой. Враг пытается вести наступательные действия на нескольких направлениях, рассказал Илья Евлаш.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал о ситуации под Бахмутом. Россияне пытаются удержать в своих руках Бахмут и отодвинуть от него соединение Сил обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута. Удачными действиями отличились бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

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Бахмут война на Донбассе война России и Украины
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