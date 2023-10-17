'ВСУ дошли до железной дороги': военный эксперт раскрыл о ситуации под Бахмутом

Россияне пытаются удержать в своих руках Бахмут и отодвинуть от него соединение Сил обороны.

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Россияне наступают под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты пытаются удержать в своих руках Бахмут в Донецкой области и отодвинуть от города Вооруженные Силы Украины. Украинские защитники медленно продвигаются вперед на юге города.

Как сообщил в интервью Gazeta.ua военный эксперт Иван Январь, что бои вокруг Бахмута "имеют разнонаправленный характер". На северных окраинах войска РФ ведут наступательные действия в районе Орехово-Васильевка. На юге - оккупанты противодействуют продвижению ВСУ из-под сел Клещиевка и Андреевка на восток.

"Россияне пытаются удержать в своих руках Бахмут и отодвинуть от него соединение Сил обороны. В случае достижения успеха, Россия сможет развернуть наступление на времен овраг, а от него на Славянск и Краматорск или на запад, к рубежу реки Кривой Торец и города Дружковка. За счет указанного будут обеспечены исходные районы для дальнейшего продвижения в глубину территории Украины", - отмечает эксперт. видео дня

Общая обстановка на Бахмутском направлении остается без изменений, пояснил эксперт. Украинские силы обороны медленно продвигаются вперед на юге от Бахмута. Январь отмечает, что ВСУ дошли до железной дороги и держат под огневым контролем автотрасса Бахмут-Горловка.

"Российским войскам удалось немного потеснить силы обороны Украины на севере от Бахмута, однако это никоим образом не повлияло на их положение. Из-за переноса приоритетного внимания сторон на другие направления, Бахмутское направление определенным образом отходит на второй план. Ни российские силы, ни украинские значительных резервов там не имеют. А потому, в ближайшей перспективе существенных продвижений в ту или иную сторону там, скорее всего, не будет", - говорит январь.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, что в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию под Бахмутом. Евлаш, сообщил, что на южном фланге Бахмута идут ожесточенные бои. Россияне пытаются удержать удобные для них позиции.

Оккупанты перебрасывают резервы к северу от Бахмута. Захватчики пытаются применять на этом направлении контрнаступательные подразделения, чтобы не дать украинским военным возможности развивать контрнаступление.

ВСУ продвинулись под Бахмутом и на Запорожье. Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступательной операции продолжают планомерно выбивать оккупантов страны-агрессора России с украинских территорий.

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