Ежемесячно Украина получает новые системы: Зеленский сообщил об усилении ПВО

Усиление ПВО - сложная задача, но продвижение в этом вопросе есть, ежемесячно Украина получает новые системы.

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Зеленский рассказал о ПВО для Украины / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео Telegram

Президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте сообщил, что у Украины есть план по усилению противовоздушной обороны.

"Все зависит от количества соответствующих противовоздушных систем. Мы работаем над увеличением этого числа. У нас есть мощный план того, что нам нужно. Он действительно разработан в деталях, у наших партнеров это есть: у всех европейских партнеров, партнеров из Соединенных Штатов Америки, из Азии и т.д.", - подчеркнул Зеленский, передает "Укрінформ".

Зеленский отметил, что усиление ПВО - сложная задача, но продвижение в этом вопросе есть, ежемесячно Украина получает новые системы.

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В то же время он отметил, что в новом пакете помощи от Нидерландов самым главным является усиление нашей ПВО ракетами для Patriot - в этом также есть ответ на то, как мы работаем, где мы находимся и как мы собираемся усиливать зерновой коридор и защиту энергетики.

"Там у нас такая мультисистема, когда к некоторым мы обращаемся, чтобы нам предоставили даже ... на зимний период некоторые системы, потому что у них их мало, поэтому говорим и о таких комбинированных вещах. А есть системы, которые к нам приедут в Будут у нас", - сказал Зеленский.

Напомним, что в ВСУ назвали объекты, которые будет защищать ПВО. Юрий Игнат рассказал о том, что западные ПВО во время отопительного сезона будут защищать объекты энергетики и другой критической инфраструктуры.

В Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для Украины. Уоллес перед своей отставкой с поста министра обороны призвал британского премьера Риши Сунака выделить еще 2,3 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины.

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