У Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для Украины - The Telegraph

Кроме того, страна не может позволить себе поставить Украине больше танков Challenger.

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Британия истощила запасы вооружения для Украины / Скриншот видео Минобороны Великобритании

У Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для отправки в Украину, анонимно заявил изданию The Telegraph высокопоставленный военный чиновник.

Бен Уоллес перед своей отставкой с поста министра обороны призывал британского премьера Риши Сунака выделить еще 2,3 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины, увеличив финансирование взятых Лондоном обязанностей перед Киевом на 50%.

Однако не все с этим в Британии согласны. Как отметил высокопоставленный военный источник The Telegraph, страна уже истощила ресурсы в предоставлении вооружения и должна побудить другие страны к усилению помощи Украины.

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"Мы отдали все, что могли себе позволить. Предоставлять миллиарды больше не означает давать миллиарды британского снаряжения. Мы отдали ровно столько, сколько можем себе позволить", - сказал собеседник издания.

При этом страна продолжит поставлять другое оборудование украинским военным.

"Мы продолжим поставлять оборудование для обеспечения Украины, но сейчас им нужны такие вещи, как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось", - пояснил чиновник.

В то же времы "перспектив поставки большего количества британских танков Challenger в Украину нет", добавил он.

Танк Challenger 2 - что о нем известно Challenger 2 ("Соперник") - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Боевая масса - 75 тонн, экипаж 4 человека. Вооружение: пушка 120-мм L30E4;

длина ствола, калибров 55;

боекомплект пушки 52;

прицелы: комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером, ночной тепловизорный, телескопический монокулярный, перископический панорамный стабилизированный;

пулемёты: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм L37A2. Танки Челленджер 2 применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке. В мае 2009 года BAE Systems объявила, что сворачивает производство танков данной модели в связи с отсутствием оборонного заказа со стороны правительства Великобритании.

Военная помощь Украине - последние новости

Накануне Запад в поддержке Украины едва не раскололи два события - голосование в Конгрессе (когда американцы приняли законопроект о временном финансировании правительства в случае шатдауна без заложенных средств для Украины) и победа на выборах в Словакии (ранее оказывавшей огромную военную помощь ВСУ) "друга Путина" и единомышленника венгерского премьера Виктора Орбана Роберта Фицо.

Однако в ЕС и Вашингтоне заверяют, что поддержка Украины будет сильна. Как сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, "Путин ошибается", если думает, что Европа устанет от войны.

На фоне последних громких событий Белый дом анонсировал следующий пакет военной помощи, куда, по слухам в СМИ, могут войти ATACMS. А Европарламент поддержал поправки в бюджет ЕС о создании Украинского фонда в 50 млрд евро.

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