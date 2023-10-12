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"Спецслужбы уснули": бывший разведчик рассказал, как ХАМАС пробрался в Израиль

Юлия Куришко
12 октября 2023, 18:45 обновлено 12 октября, 19:16
Одной ключевой ошибкой Израиля стало доверие к собственной военной силе, рассказал Купервассер.
'Спецслужбы уснули': бывший разведчик рассказал, как ХАМАС пробрался в Израиль
Как ХАМАС напал на Израиль / коллаж: Главред, скриншот: видео Telegram

Бывший глава аналитического отдела израильской военной разведки Йосси Купервассер считает, что палестинское исламское движение ХАМАС специально пытался создать впечатление, что не намерен нападать. Боевики воздерживались от массивных атак и делали вид, что не заинтересованы в новой войне с Израилем, при этом тайно разрабатывая планы нападения на страну.

Об этом аналитик рассказал изданию BILD при обсуждении причин провала израильских спецслужб, что позволило сотням террористов пробраться в страну и совершить атаку на израильтян.

"Израильские спецслужбы уснули... Израиль не понимал истинной природы ХАМАСа, радикальной исламской фанатичной организации... Люди хотели верить, что ХАМАС хочет улучшить жизнь палестинцев в Секторе Газа. Что позволит тысячам палестинцев приезжать в Израиль каждый день и работать, удовлетворит ХАМАС", - добавил Купервассер.

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По его мнению, еще одной ключевой ошибкой Израиля стало доверие к собственной военной силе.

"Мы думали, что, поскольку мы нашли решение проблемы их ракетных атак и ликвидировали туннели, мы будем в безопасности. Мы должны были понять: если мы закроем дверь, они войдут через окно. И это именно то, что они сделали", - отметил Купервассер.

Ситуация в Израиле: что известно

Напомним, что 7 октября ХАМАС атаковал территорию Израиля. Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны". Также Израиль после оценки ситуации израильскими военными объявил о закрытой зоне в Секторе Газа.

Израиль контролирует все районы, куда вторглись боевики ХАМАС. Происходят единичные столкновения между войсками Израиля и боевиками ХАМАС, вторгшимися в Израиль. Не исключено, что в районе все еще есть террористы.

Израиль переходит к мощной массированной атаке, которой еще никогда не было. Израиль совершил переход к крайне масштабному атакующему маневру, равных которому по мощности ранее не проводилось, отметил Нетаньяху.

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