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Жесткие удары по ХАМАС, блокада сектора Газа и подготовка к атаке: что происходит в Израиле

Яна Ставская
9 октября 2023, 16:30 обновлено 9 октября, 17:17
Несмотря на восстановление контроля над ранее захваченными районами, израильские военные все еще ведут бои с террористами.
Жесткие удары по ХАМАС, блокада сектора Газа и подготовка к атаке: что происходит в Израиле
Израиль продолжает наносить удары по объектам террористов в секторе Газа / Коллаж Главреда. Фото: twitter.com/alishoeib1970, ВС Израиля

Силы обороны Израиля 9 октября заявили о полном восстановлении контроля над своей территорией после того, как боевики ХАМАС пересекли границу страны со стороны сектора Газа 7 октября. Однако по состоянию на сегодняшний вечер (по киевскому времени), пишут СМИ, бои на территории Израиля все еще продолжаются. Более того, днем на юг страны якобы проникла новая группа террористов - со стороны Ливана.

Читайте главные новости о войне в Израиле на Главреде.

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Продолжающиеся бои

Армия обороны Израиля в своем Telegram отчитывается об увеличении интенсивности ударов по военным объектам террористов в секторе Газа. В частности, десятки израильских истребителей атаковали вражеские цели в районе Аль-Фуркан. Утверждается, что район, где расположена мечеть, служит якобы "гнездом" ХАМАСа, откуда совершаются атаки на территорию страны.

Кроме того, Times of Israel пишет о стрельбе и взрывах на границе с Ливаном - там якобы обнаружена группа террористов. Видео со стрельбой и поднимающимся дымом публикуют и ресурсы, связанные с "Хезболлой".

Официально израильские военные эту информацию не комментируют.

Жителям нескольких городов этого района приказано оставаться в своих домах.

Группа террористов проникла на территорию Израиля - смотрите видео:

Жесткие удары по ХАМАС, блокада сектора Газа и подготовка к атаке: что происходит в Израиле

Блокада сектора Газа

Также сегодня министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.

Израиль контролирует воздушное пространство над Газой и ее береговой линией, а также ввоз и вывоз товаров в сектор через свои пограничные пункты.

"Я отдал приказ - Газа будет находиться в полной блокаде. Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива. Мы боремся с варварскими (террористами) и будем отвечать соответствующим образом", - цитирует Галланта ВВС.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что первоочередной задачей армии является ликвидация "брешей в заграждении на границе Газы".

Переговоры о пленных и судьба заложников

Reuters пишет, что Катар якобы пытается договориться об обмене заложников "ХАМАСа" на 36 палестинских женщин в израильских тюрьмах. Переговоры, которые ведутся в координации с США с вечера субботы, "продвигаются позитивно", но пока нет признаков точных решений.

Впрочем, израильский чиновник отрицает сообщения о переговорах при посредничестве Катара:" нет никаких переговоров", отмечает The Times of Israel.

По последним данным, в Израиле погибло не менее 800 человек, более 2200 - ранены, сообщает Al Jazeera. В Гааге - 510 погибших, более 2500 раненых.

В свою очередь, CNN утверждает, что боевики ХАМАСа казнили по меньшей мере часть заложников. Так, журналисты проанализировали видео, на которых изображены пять гражданских израильтян, захваченных палестинскими боевиками. В другом видео, снятом практически на том же месте, видны вооруженные боевики, сожженные автомобили и четыре тела на земле.

"Украинское" оружие и другая российская ИПСО

Россия пытается найти выгоду от эскалации израильско-палестинского конфликта и развернула новую серию ИПСО. В частности, по данным ГУР, оккупанты передали террористам ХАМАС "затрофеенное" украинское оружие, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в продаже боевикам западного вооружения.

Некоторые российские пропагандисты начали распространять кремлевскую информационную спецоперацию еще вчера, 8 октября.

Война в Израиле - с чего начался новый виток эскалации

8 октября Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны и заявил о намерениях по мобилизации.

Этому предшествовало кровавое нападение террористов "ХАМАСа" на города Израиля. 7 октября боевики прорвали границу Израиля и сектора Газа и выпустили тысячи ракет в сторону страны.

В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам террористов. Авиация Израиля в ночь на понедельник, 9 октября, продолжила наносить ударов по сектору Газы, пытаясь "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".

В частности, удары осуществлялись по зданию, в котором размещались боевики ХАМАС, а также по нескольким оперативным командным центрам группировки, например по трехэтажному командному центру.

Западные СМИ утверждали, что нападение ХАМАСа было для израильской разведки неожиданным. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Иран помог спланировать атаку на Израиль. В статье отмечается, что офицеры Корпуса стражей исламской революции Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения.

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Израиль ХАМАС
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