Боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к атаке на Израиль: в ВСУ узнали детали

Только оккупанты агрессора России имеют опыт применения беспилотников с механизмами сброса, рассказали в Центре национального сопротивление при ССО ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/boeviki-chvk-vagner-gotovili-hamas-k-atake-na-izrail-v-vsu-uznali-detali-10506850.html Ссылка скопирована

Боевики ЧВК Вагнер, которые выехали из Беларуси, готовили в Африке террористов ХАМАС - ЦНС / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, depositphotos.com

Отдельные части боевиков ЧВК Вагнер готовили террористов ХАМАС к нападению на Израиль. Боевой опыт передавался во время учений в странах Африки. Только российские террористы обладают опытом применения БПЛА с механизмами сброса. Об этом заявили в Центре национального сопротивления при ССО.

Как сообщили в ЦНС, часть боевиков ЧВК Вагнер, которые покинули Беларусь и уехали в страны Африки, принимали участие в подготовке и передаче боевого опыта террористам ХАМАС.

По информации Центра, российские террористы учили ХАМАС применять БПЛА с механизмами сброса.

видео дня

"Ключевыми направлениями подготовки боевиков ХАМАС стали обучение штурму и применение малых беспилотных аппаратов для сброса взрывчатого материала. Только россияне, среди союзников ХАМАС, имеют опыт применения дронов с механизмами сброса по технике врага. Именно его "вагнеровцы" и передавали боевикам ХАМАС во время учений в странах Африки", - подчеркивается в сообщении.

Роль России в нападении террористов ХАМАС на Израиль

Россия использует нападение ХАМАС на Израиль для дискредитации Украины, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. По информации разведки, российское ГУ ГШ РФ (бывшее ГРУ) передало террористам ХАМАС захваченное на войне против Украины оружие производства Запада. Цель – обвинить Киев в "продаже оружия террористам".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в войне ХАМАСА против Израиля "торчат уши не только Ирана". По его словам, несмотря на разные истории конфликтов, войны в Израиле и Украине взаимосвязаны.

Президент Украины Владимир Зеленский мощно осудил нападение на Израиль. Он сравнил события в Израиле с нападением России на Украину. Украинский гарант указал на позицию Ирана и призвал мир объединиться в войне против террористических группировок.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.