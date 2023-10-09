УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к атаке на Израиль: в ВСУ узнали детали

Андрей Ганчук
9 октября 2023, 16:09 обновлено 9 октября, 16:26
Только оккупанты агрессора России имеют опыт применения беспилотников с механизмами сброса, рассказали в Центре национального сопротивление при ССО ВСУ.
ЧВК Вагнер, ХАМАС
Боевики ЧВК Вагнер, которые выехали из Беларуси, готовили в Африке террористов ХАМАС - ЦНС / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, depositphotos.com

Отдельные части боевиков ЧВК Вагнер готовили террористов ХАМАС к нападению на Израиль. Боевой опыт передавался во время учений в странах Африки. Только российские террористы обладают опытом применения БПЛА с механизмами сброса. Об этом заявили в Центре национального сопротивления при ССО.

Как сообщили в ЦНС, часть боевиков ЧВК Вагнер, которые покинули Беларусь и уехали в страны Африки, принимали участие в подготовке и передаче боевого опыта террористам ХАМАС.

По информации Центра, российские террористы учили ХАМАС применять БПЛА с механизмами сброса.

видео дня

"Ключевыми направлениями подготовки боевиков ХАМАС стали обучение штурму и применение малых беспилотных аппаратов для сброса взрывчатого материала. Только россияне, среди союзников ХАМАС, имеют опыт применения дронов с механизмами сброса по технике врага. Именно его "вагнеровцы" и передавали боевикам ХАМАС во время учений в странах Африки", - подчеркивается в сообщении.

Роль России в нападении террористов ХАМАС на Израиль

Россия использует нападение ХАМАС на Израиль для дискредитации Украины, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. По информации разведки, российское ГУ ГШ РФ (бывшее ГРУ) передало террористам ХАМАС захваченное на войне против Украины оружие производства Запада. Цель – обвинить Киев в "продаже оружия террористам".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в войне ХАМАСА против Израиля "торчат уши не только Ирана". По его словам, несмотря на разные истории конфликтов, войны в Израиле и Украине взаимосвязаны.

Президент Украины Владимир Зеленский мощно осудил нападение на Израиль. Он сравнил события в Израиле с нападением России на Украину. Украинский гарант указал на позицию Ирана и призвал мир объединиться в войне против террористических группировок.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России ЧВК Вагнер новости Израиля война России и Украины Нападение ХАМАС на Израиль
Реклама

Главное за день

"Украинское" оружие у ХАМАС и "блокада" Газы: что происходит в Израиле

"Украинское" оружие у ХАМАС и "блокада" Газы: что происходит в Израиле

16:30 Мир
Боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к атаке на Израиль: в ВСУ узнали детали

Боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к атаке на Израиль: в ВСУ узнали детали

16:09 Украина
Будут заморозки, в нескольких областях дождь: синоптики предупредили об опасной погоде

Будут заморозки, в нескольких областях дождь: синоптики предупредили об опасной погоде

16:02 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

16:35

Это поможет освободить Горловку: эксперт сообщил об уникальном шансе для ВСУ

16:30

"Украинское" оружие у ХАМАС и "блокада" Газы: что происходит в Израиле

16:13

Как перевести окна в зимний режим: будет теплее и без сквозняковВидео

16:09

Боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к атаке на Израиль: в ВСУ узнали детали

16:09

Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри прячутся в бомбоубежище от обстрелов

Россия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - ЗолотаревРоссия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - Золотарев
16:02

Будут заморозки, в нескольких областях дождь: синоптики предупредили об опасной погоде

15:57

Активность боев на Таврическом направлении "несколько упала": в ВСУ объяснили причину

15:48

В ТЦК на Буковине избили задержанного на глазах у полиции: началась проверкаВидео

15:40

Россия впервые за полгода перебросила в Мариуполь новые резервы - СМИ

Реклама
15:40

Зеленский уволил командующего Сил теробороны: уже известно кто его заменит

15:14

"Все очень серьезно": Россия готовится возобновить испытания ядерного оружия - Reuters

15:14

Война в Украине может затянуться на годы, есть три сценария развития событий – РустамзадеЭксклюзив

15:00

Результат просто невероятен: как сажать озимый чеснок для огромного урожая

14:56

РФ после 2027 года может атаковать страны Балтии: в Литве предупредили об угрозе

14:54

Как сделать, чтобы не потели окна в машине: механик показал чудо-лайфхакВидео

14:52

Потерял миллионы: звезду Кухни Назарова обокрали в Москве

14:44

ВСУ получили 120 дронов при содействии Favbet Foundation

14:37

Лунный день 10 октября 2023: один из самых опасных дней в году предвещает убытки и проблеми со здоровьем

14:24

"Украинская команда" передала на передовую очередной внедорожник для Третьей штурмовой бригады

14:12

Армия РФ обстреляла церковь в Херсоне: есть раненые, верующие прикрывали друг друга теламиФото

Реклама
14:03

День ангела 10 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

13:45

Сумасшедшая провокация: в ГУР сообщили о тайной операции Кремля в Израиле

13:40

"Тысячи ракет против мирных городов": Зеленский мощно осудил нападение на Израиль

12:50

Иллюзия поразила Интернет: только гений скажет, в какую сторону она двигается

12:45

"Торчат уши далеко не Ирана": Подоляк указал на связь войн в Израиле и Украине

12:44

Сейчас таких нет: для чего в СССР делали унитазы с "полочкой"

12:27

Тина Кароль впервые показала закулисье концертов военного времениВидео

12:26

Израиль контролирует все районы, куда вторглись боевики ХАМАС – ЦАХАЛ

12:10

Тест для Верховной Рады: Кулеба назвал дату начала переговоров о вступлении в ЕС

11:57

"Горжусь, что я еврей": Галкин сказал, собирается ли бежать с Пугачевой из ИзраиляВидео

11:54

Притворялся спасателем и корректировал ракетные удары: СБУ разоблачила агента РФ

11:15

"Поляки заслуживают правды": Дуда сделал новое заявление о конфликте с Украиной

11:12

Гороскоп на завтра 10 октября 2023: Овну - ревность, Весам - разговоры о переезде и детях

11:10

"Авиабомбы сбивать не можем": в ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от КАБВидео

11:05

Диетолог назвала средство, которое способствует росту волос и останавливает их выпадение

11:02

Хитрый тест на IQ: найдите правильный ответ всего за 15 секунд

10:35

Невероятно нежный, кремовый торт со сгущенкой за 1 час - секрет приготовления

10:29

Когда переводят часы в Украине: как правильно перейти зимнее время

10:24

ХАМАС "серьезно ослаблен": в ЦАХАЛ сообщили, что сейчас происходит в ИзраилеВидео

10:23

Один человек погиб и 18 ранены: оккупанты ударили по жилым кварталам на ХерсонщинеФото

Реклама
09:51

Мы проиграем, когда майбахов в Киеве станет больше, чем старых пикапов на фронтемнение

09:41

Какой праздник завтра 10 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:40

Украинцев могло погибнуть больше: МИД обновил информацию о ситуации в Израиле

09:37

Израиль был обманут: в Reuters узнали, как ХАМАС удалось устроить внезапную атаку

09:32

Вкуснее, чем в магазине: повар показал, как сделать идеальный домашний майонезВидео

09:22

Нападение на Израиль не связано с фокусом Запада на Украине – Блинкен

08:55

Какой праздник сегодня 9 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

08:48

Эксперт рассказал, как удалить плесень и грибок со штор, не повреждая их

08:30

РФ пытается замедлить ВСУ: что придумали оккупанты, рассказали в ISW

08:29

Израиль массированно ударил по Сектору Газа: уничтожают дома всех боевиков

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять