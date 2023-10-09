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"Торчат уши далеко не Ирана": Подоляк указал на связь войны в Израиле и Украине

Андрей Ганчук
9 октября 2023, 12:45 обновлено 9 октября, 12:49
Военное нападение террористов ХАМАС на Израиль – продолжение атаки на западный мир и систему безопасности, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.
Подоляк, ЦАХАЛ
Нападение на Израиль было продумано, и за этим стоит не только Иран - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Несмотря на тысячелетнюю историю конфликта Израиля и Палестины, нападение ХАМАСа 7 октября не является случайностью. Действия были продуманы, и к атаке может быть причастен не только Иран. Нападение произошло в момент дискуссий о помощи Украине, политических турбулентностей в США и усиления давления на Киев. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что начало боевых действий в Израиле не является случайностью. Это продолжение атаки на западный мир и мировую систему безопасности. За событиями может стоять не только Иран.

"Однако следует понимать, что момент подъема спички был выбран не случайно. Акция была продумана. И за действиями ХАМАС сегодня торчат уши далеко не только Ирана", - отметил Подоляк.

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Также он добавил, что ХАМАС атаковал Израиль как раз таки тогда, когда начались дискуссии по поводу военной помощи Украине, в момент активного политического процесса и давления на Киев и союзников.

"Но мы должны пройти через этот шторм и сохранять устойчивость и единство. И если у кого-то вызывает смех, что нападение на Израиль приводит к призывам вернуться к поставкам оружия Украине... Вы так и не поняли. Это одна война. На шахматной доске все взаимосвязано. И если сегодня не помочь нам выиграть, то завтра не до смеха будет вам", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Террористы ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Боевики нанесли удары по центральной и южной частям государства с воздуха, суши и моря с территории Сектора Газа. Согласно данным журналистов, террористы выпустили по Израилю более 2200 ракет.

Израиль объявил о военном положении в стране. Власти у границы с Сектором Газа ввели режим "особой зоны". Армия ведет бои с террористами ХАМАС на юге страны и у границы с Газа.

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны и готовится к мобилизации. Израильское правительство 8 октября активировало пункт "40 аллеф", что означает объявление войны. Израиль собирается мобилизовать 300 тысяч человек.

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Израиль Михаил Подоляк война России и Украины Нападение ХАМАС на Израиль
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