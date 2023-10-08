Угроза ударов России зимой: в ВСУ назвали объекты, которые будет защищать ПВО

Существует целый перечень объектов, которые агрессор Россия потенциально может захотеть поразить, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Войска ПВО ВСУ будут по-максимуму работать против вражеских целей - Игнат / Коллаж: Главред, фото: defense.gov/John Hamilton, скриншот YouTube

Западные системы противовоздушной обороны будут прикрывать энергетический сектор Украины, стратегические объекты и объекты критической инфраструктуры. Есть целый перечень критических объектов, которые потенциально может поразить враг. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что западные ПВО в ходе отопительного сезона будут защищать объекты энергетики и другой критической инфраструктуры.

"Эти системы будут усиливать те же направления, которые и были в прошлом году. Понятно, что ставка будет сделана на объекты энергетики, в отопительный сезон энергетическо-топливного сектора в целом, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры", - объяснил Игнат. видео дня

По его словам, существует целый перечень объектов, которые российские оккупанты, возможно, тоже захотят поразить.

"Также уже стоит вносить в объекты критической инфраструктуры продовольственный сектор, ведь по нему россияне бьют", - уточнил спикер ВС.

При этом Юрий Игнат подчеркнул, что Украине по-прежнему не хватает систем защиты, поэтому Воздушные силы берут на вооружение всевозможное оружие, которое позволяет поражать цели в воздухе. Войска ПВО будут работать по-максимуму, чтобы сбивать как можно больше вражеских целей.

Что может ждать Украину этой зимой

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зимой будет много атак России ракетами и дронами. По словам гаранта, захватчики применят и иранские беспилотники. Украинское государство нуждается в защите.

Осенью и зимой войска РФ могут применить рекордное число БПЛА Shahed, предполагает спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Он напомнил, что за прошлый месяц оккупанты применили 500 дронов. В прошлом отопительном сезоне враг задействовал более 1000 беспилотников.

Украинцев призвали покупать генераторы. Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что людям следует приобрести такие приборы, чтобы обеспечить работу устройств, которым нужна электроэнергия. Государство постарается сделать все, чтобы они не пригодились.

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