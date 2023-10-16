РФ боится морских дронов, как огня: враг строит барьер возле Керченского моста

Российские оккупанты панике из-за того, что ВСУ могут уничтожить Керченский мост, через который россияне пополняют свои запасы в Крыму. Враг возводит барьеры, боясь атаки морских дронов. Об этом заявил OSINT-исследователь H I Sutton на своей странице в Twitter.
Такой вывод он сделал благодаря спутниковому снимку.
"Инженерные работы на западном подходе к Керченскому мосту, соединяющему Россию с Крымом. Кран или земснаряд (в хорошем качестве не видел)", - написал H I Sutton.видео дня
Он добавил, что подобную барьерную защиту оккупанты уже устанавливали вдоль Керченского моста.
Ситуация в Крыму
Недавно в ГУР назвали "жирные" цели для БПЛА и ракет в Крыму. Украина продолжит бить по логистике и мощностям врага в Крыму в рамках плана по разрыву "сухопутного" коридора РФ до этой зимы.
Эксперт Агиль Рустамзаде раскрыл, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью и Крым. Силам обороны Украины в целом нужно сосредоточиться на наращивании своих возможностей, направленных на истощение России, сказал он. Эксперт также убежден, что войну в Украине не стоит рассматривать как обычный конфликт.
Рустамзаде считает, что Украина не сможет выйти к Крыму до весны. Перспективы выхода ВСУ к Азовскому морю или Крыму сейчас туманны. Для движения вперед Украина вместе с западными партнерами должна усилить свою армию, говорит он.
Другие новости:
- Бои за Авдеевку не утихают, РФ лупит по городу всем, чем может - Барабаш
- "О ПВО не стоит даже мечтать": эксперт не исключает резкое уменьшение военной помощи
- Долетит до Пскова с 50-килограмовой взрывчаткой: в Украине создали "невидимый" дрон