РФ боится морских дронов, как огня: враг строит барьер возле Керченского моста

Россияне проводят инженерные работы на западном подходе к мосту.

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РФ строит барьер возле Крымского моста / Коллаж: Главред, фото: Фото: twitter.com/Krymsky_bridge, скриншот из видео

Российские оккупанты панике из-за того, что ВСУ могут уничтожить Керченский мост, через который россияне пополняют свои запасы в Крыму. Враг возводит барьеры, боясь атаки морских дронов. Об этом заявил OSINT-исследователь H I Sutton на своей странице в Twitter.

Такой вывод он сделал благодаря спутниковому снимку.

"Инженерные работы на западном подходе к Керченскому мосту, соединяющему Россию с Крымом. Кран или земснаряд (в хорошем качестве не видел)", - написал H I Sutton. видео дня

Он добавил, что подобную барьерную защиту оккупанты уже устанавливали вдоль Керченского моста.

Ситуация в Крыму

Недавно в ГУР назвали "жирные" цели для БПЛА и ракет в Крыму. Украина продолжит бить по логистике и мощностям врага в Крыму в рамках плана по разрыву "сухопутного" коридора РФ до этой зимы.

Эксперт Агиль Рустамзаде раскрыл, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью и Крым. Силам обороны Украины в целом нужно сосредоточиться на наращивании своих возможностей, направленных на истощение России, сказал он. Эксперт также убежден, что войну в Украине не стоит рассматривать как обычный конфликт.

Рустамзаде считает, что Украина не сможет выйти к Крыму до весны. Перспективы выхода ВСУ к Азовскому морю или Крыму сейчас туманны. Для движения вперед Украина вместе с западными партнерами должна усилить свою армию, говорит он.

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