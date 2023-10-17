Оккупанты потеряли контроль: Билецкий сообщил об успехе в районе Бахмута

Командир третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий раскрыл детали освобождения Андреевки на Бахмутском направлении, а также назвал следующую цель ВСУ.

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Билецкий сообщил об успехе в районе Бахмута / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, фото из телеграма https://t.me/BiletskyAndriy

Освобождение населенного пункта Андреевка является одной из частей контрнаступления Сил обороны Украины в районе Бахмута. Командир третьей штурмовой, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий в интервью "Украинской правде"объяснил важность этой операции.

"Во-первых, потому что у россиян были два плацдарма на юге Бахмута. Эти плацдармы давали возможность им развивать наступление на основную часть Донбасса, который сейчас контролирует Украина – Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка. Это крупнейшие населенные пункты. Они чрезвычайно важны со многих точек зрения, потому что выводят на возможности действовать на юге и создавать снова угрозу Харькову. То есть, во - первых, нам надо было их отодвинуть", - указывает Билецкий.

В то же время, основатель "Азова" указывает на то, что позиции оккупантов в самом Бахмуте не являются устойчивыми.

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"Там есть свои сложности, связанные с тем, как устроена сеть дорог. Она не является чрезвычайно устойчивой и дает нам возможности для собственных активных действий. Хотя об этом я бы говорить не стал, потому что у нас очень любят спойлерить любые действия", - заявил Андрей Билецкий.

Он также делает вывод, что результативные действия ХАМАСа показали нам и всему миру, что не нужно громко анонсировать блицкриги. По мнению военного, такие операции должны проводиться в тишине.

"Что касается населенного пункта Андреевка. Без контроля Андреевки не было возможно адекватное удержание и окончательный захват Клещиевки нашими войсками. Кроме того, Андреевка дала возможность полностью выйти на железнодорожный путь, который тянется с юга Бахмута и уходит вниз в сторону Горловки. А железнодорожный путь - это то, что называется в военном деле "Барьерный рубеж". Это легко оборонять и чрезвычайно сложно брать. После потери Андреевки россияне потеряли контроль над железнодорожными путями на всей протяженности: от самого Бахмута, от Клещиевки и вплоть до Курдюмовки", - рассказал Билецкий.

После этого, российская логистика начала ухудшаться. На юге Бахмута у них больше не было возможности для проведения контрнаступления. В то же время, военные подразделения Сил обороны находились в удобных оборонительных позициях, контролируя железнодорожные пути, и были способны эффективно отражать любые атаки.

"То есть повторение этого похода, условно говоря, на Константиновку – Дружковку в ближайшей конфигурации оно невозможно", - пояснил Билецкий.

Он также отметил, что после освобождения Андреевки, следующей целью контрнаступления в районе Бахмута может стать Курдюмовка и Зеленополье.

"Я считаю, что дальнейшее бесперебойное движение возможно исключительно после взятия Курдюмовки–Зеленополья. Это такие две деревни, которые срослись фактически в одну. Но, опять же, я же говорю, мы все стратеги на своем уровне...", - резюмирует Билецкий.

Наступление ВСУ под Бахмутом

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты стягивают свои войска на северный фланг Бахмутского направления. Таким образом враг пытается остановить украинское контрнаступление и помешать ВСУ выйти на оперативное пространство.

Также, Силы обороны Украины достигли продвижения на Бахмутском направлении и на западе Запорожской области. Войскам удалось добиться частичных успехов в 7 километрах юго-западнее Бахмута, где они продвинулись к железнодорожной линии севернее Клещиевки. Также ВСУ продвинулись в районе Работиного и Вербового.

В то же время, подрыв моста, который соединял Горловку и Ясиноватую существенно повлияет на логистику оккупантов. Они будут тратить больше времени на транспортировку личного состава и провизии южнее Бахмута.

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