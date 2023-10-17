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ВСУ достигли частичного успеха западнее Вербового - Генштаб

Анна Ярославская
17 октября 2023, 09:36 обновлено 17 октября, 09:42
Силы обороны Украины продолжают наступательные действия и операции в Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
ВСУ
ВСУ продолжают контрнаступление на двух направлениях / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

У Вооруженных сил Украины есть частичный успех западнее Вербового Запорожской области, а российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

По его словам, на Бахмутском направлении ВСУ продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах. Враг несет потери в живой силе и технике.

Также украинские военные отбили три атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области.

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На Мелитопольском направлении ВСУ имеют частичный успех западнее Вербового Запорожской области.

"На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работино и западнее Вербового Запорожской области", - рассказал Ковалев.

На Авдеевском направлении российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. В течение суток были отбиты более 10 атак врага.

Как сообщал Главред, ранее в Институте изучения войны заявили, что российские оккупанты активизировали работы по заминированию в районе Роботино - Вербовое в Запорожской области, чтобы сковать Силы обороны Украины. Отмечалось, что оккупанты начали минировать ранее очищенные участки на линии Работино - Вербовое, чтобы достичь тактической неожиданности.

16 октября представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российские оккупанты стягивают свои войска на северный фланг Бахмутского направления. Таким образом враг пытается остановить украинское контрнаступление и помешать ВСУ выйти на оперативное пространство.

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