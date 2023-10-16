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Три самолета Су-25 и сотни солдат: генерал ВСУ рассказал о новых потерях врага на Юге

Дмитрий Видоменко
16 октября 2023, 21:37
Командующий группировкой войск ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал свежую информацию о потерях россиян.
ВСУ, контрнаступление
ВСУ продолжают контрнаступление на Юге / ua.depositphotos.com и 93 ОМБр

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский обнародовал в Telegram-канале свежую информацию о потерях россиян на южном направлении.

"Воины ОСУВ "Таврия" в Донецкой области за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25. За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, провел 47 боевых столкновений, кроме того, совершил 906 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1321 огневую задачу. Общие потери врага составили 472 человека. Уничтожены 36 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 8 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, самолет Су-25, 13 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 1 – специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага", ‒ сказал он.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ может остановиться в момент, когда погода сильно ухудшится и ударят морозы. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли

видео дня

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал контрнаступление Украины успешным и отметил, что сейчас можно наблюдать начало битвы за аннексированный Крым.

Бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе Бен Ходжес заявил, что критика украинского контрнаступления в войне против России – это непрофессиональные и бесполезные заявления.

"Тем, кто в 8000 километрах критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно самим за себя", – сказал Ходжес.

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ВСУ Таврия война России и Украины
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