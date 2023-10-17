Мощный удар на юге: ВСУ проломили оборону РФ и освободили новые территории

ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

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ВСУ продвигаются вперед / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 36 ОМБП

Стали известны результаты продвижения подразделений Вооруженных сил Украины в районе Вербового Запорожской области.

Украинским защитникам удалось продвинуться на этом направлении на расстояние около километра, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире информационного телемарафона.

"В частности, Силы обороны имеют частичный успех в районе западнее Вербового и продвинулись на расстояние около километра", — подчеркнул он. видео дня

Украинский офицер также отметил, что ВСУ на Запорожском направлении не допустили потери позиций юго-западнее Новоданиловки и Работиного и продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

Штупун уточнил, что подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки выполнили 1332 огневых задач. Оккупанты, по его данным, потеряли 355 человек и 22 единицы военной техники, среди которых два танка, шесть ББМ и семь единиц автомобильной техники. Также были уничтожены три склада боеприпасов врага разного уровня.

Что известно о боях на юге

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись вперед на юге и уничтожили десятки оккупантов вместе с техникой. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия за сутки выполнили 795 огневых задач.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ достигли частичного успеха западнее Вербового. Силы обороны Украины продолжают наступательные действия и операции в Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на юге ВСУ "покрошили" сотни россиян вместе с техникой. На Таврическом направлении потери в личном составе врага увеличиваются с каждыми сутками.

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