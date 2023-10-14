Мощный удар Сил обороны на юге: ВСУ "покрошили" сотни россиян вместе с техникой

На Таврическом направлении потери в личном составе врага увеличиваются с каждыми сутками.

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ВСУ отражают атаки российских оккупантов / 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, Украинская добровольческая армия

На Таврическом направлении враг ежесуточно несёт огромные потери, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

"По Авдеевке враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону, впрочем попытки врага безуспешны. Всего в зоне ответственности ОСУ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 27 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 901 артобстрел", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Украинский офицер уточнил, что на Таврическом направлении потери в личном составе врага увеличиваются с каждыми сутками, а количество техники, которую он бросает в атаки, значительно уменьшается.

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"Если мы позавчера уничтожили 80 единиц техники, 2 дня назад - 112, то за вчерашний день 26 единиц уничтожены. Потери врага в личном составе продолжают расти. Прошедшие сутки - это почти 800 человек. Среди уничтоженной военной техники - Су-25, сбитый на Донетчине, БМПТ "Терминатор" уничтожена и тяжелая огнеметная система врага "Солнцепек", - сообщил Штупун.

ВСУ отражают атаки РФ на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 13 октября, украинские воины выполнили 1876 огневых задач на Таврическом направлении. Кроме почти 800 россиян, также было уничтожено 26 единиц техники террористов, говорится в сообщении на Facebook-странице объединенного центра Сил обороны Таврического направления.

На Авдеевском направлении россиян не оставляют попыток прорвать оборону наших воинов. Защитники отбили около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ отразили около 15 атак врага в районах Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне безуспешно штурмовали при поддержке авиации в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области.

Что известно о боях на юге

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись вперед на юге и уничтожили десятки оккупантов вместе с техникой. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия за сутки выполнили 795 огневых задач.

Напомним, ранее сообщалось о том, что русские на Юге экономят снаряды, но бои все равно напряженные. Российские войска на Юге перешли в "экономрежим" по использованию снарядов, однако все равно ситуация напряжена, говорит офицер Наталья Гуменюк.

Ранее сообщалось, что рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага. На Купянском и Лиманском направлениях россияне увеличили численность группировки до 1000 единиц. Возможно там половина всего потенциала, который имеет РФ.

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