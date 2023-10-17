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Украина атаковала россиян ракетами ATACMS 1996 года: сколько их у США

Яна Ставская
17 октября 2023, 22:16 обновлено 17 октября, 22:24
У США до 100 ракет M39. Обломки этих ракет сегодня были найдены россиянами на месте удара - на аэродроме ВКС РФ в Бердянске.
ATACMS
ATACMS уже в Украине / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Сегодня, 17 октября, украинские войска ударили по аэродрому оккупантов в Бердянске ракетами ATACMS, которым почти 27 лет.

Как сообщил в соцсети Х (Twitter) аналитик по безопасности Колби Бадвар, о том, что одна из ракет, которая ударила по вертолетам ВКС РФ, была 1996 года производства, свидетельствуют обломки, найденные на месте удара.

"Сегодня Украина обстреляла M39 ATACMS производства октября 1996 года. После этого было выпущено 98 единиц M39, которые все еще находятся на вооружении США. Плюс 532 единиц M39A1 и 517 единиц M48 и M57, которые также находятся на вооружении с просроченным сроком годности. Все они могут быть отправлены в Украину", - отметил Бадвар.

видео дня

Ракеты M39 содержат 950 боевых элементов типа M74, дальность стрельбы - до 165 км.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

ATACMS в Украине

Вечером 17 октября президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение Украиной баллистических ракет ATACMS. Украине передали ATACMS с кассетной боеголовкой и ограниченной дальностью.

Известно, что ракетные войска ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и др.

В Офисе президента намекнули, что отныне ВСУ смогут бить по всей территории Крыма и Донбасса. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал этот этап "новой главой" в российско-украинской войне.

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, это внесет серьезные коррективы на фронте.

"Это внесет серьезные коррективы на фронте. Есть возможность поражать цели безупречно и филигранно и очень точно и без шансов для врага. Они говорят, что сбивают, но это из истории "аналоговнет", - пояснил Игнат.

Также Украина рассчитывает на передачу Германией крылатых ракет Taurus. Они усилили бы тандем, который сегодня у ВСУ уже есть, - SCALP / Storm Shadow, ATACMS.

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