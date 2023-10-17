ATACMS будут бить филигранно: раскрыты последствия для РФ от "баллистики" ВСУ

Применение Украиной баллистических ракет ATACMS повлияет на фронт, в частности филигранно будет бить по объектам оккупантов.
Как отметил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат, эффект пусков ATACMS будет значительным.
"Это внесет серьезные коррективы на фронте. Есть возможность поражать цели безупречно и филигранно и очень точно и без шансов для врага. Они говорят, что сбивают, но это из истории "аналоговнет", - пояснил Игнат.видео дня
Однако Киев не будет бить этими ракетами по территории России, что и пообещал Вашингтону.
"Украина выполняет все обещания, которые предоставляет США по неприменению этого оружия по территории России, но никто не мешает нам освобождать свою территорию, что сегодня было продемонстрировано успешной атакой", - подчеркнул спикер ВС ВСУ.
Также Украина рассчитывает на передачу Германией крылатых ракет Taurus.
"Мы также рассчитываем на еще один шаг - Германии, которая уже не первый месяц серьезно рассматривает передачу Украине крылатых ракет Taurus. Они усилили бы тандем, который сегодня есть, - SCALP / Storm Shadow, ATACMS. Было бы очень неплохо. Это и расстояние, и усиление каких-то крылатых ракет для нас тоже очень важно", - подчеркнул Игнат.
Что такое ATACMS
ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.
ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.
ATACMS в Украине
Вечером 17 октября президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение Украиной баллистических ракет ATACMS.
Это произошло после того, как в ночь на 17 октября ВСУ атаковали аэродромы в Бердянске и Луганске, незаконно захваченные россиянами. В результате ударов ВКС РФ потеряли минимум 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и др.
СМИ утверждают, что Вашингтон пошел на это решение, в частности, из-за активизации россиян по всей линии фронта. Однако Украине передали ATACMS с кассетной боеголовкой и ограниченной дальностью.
Тем не менее в Офисе президента намекнули, что отныне ВСУ смогут бить по всей территории Крыма и Донбасса. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал этот этап "новым разделом" в российско-украинской войне.
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